Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО

Трейлер Мавки

Лепс развелся

Что с Винником?

Каменских и Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Турецкие сериалы
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Выиграй 150 тысяч гривен! Шоу "Игры талантов" начинает масштабный кастинг

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 14:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеканал "Украина" объявляет кастинг участников в новое интригующее шоу "Игры талантов"! Хочешь выиграть 150 тысяч гривен? Участвуй в кастинге – заполняй анкету. Главное знать, на что тебе нужны деньги!
Стартует кастинг на шоу "Игры талантов"
Стартует кастинг на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Масштабное шоу "Игры талантов", которое вскоре стартует на телеканале "Украина", приглашает всех желающих принять участие в кастинге.

Для участия в кастинге – заполните анкету на сайте!

Реклама

Проект The Game of Talents активно набирает популярность во всем мире с 2019. На украинском телевидении шоу такого формата появится впервые.

Обычные украинцы и знаменитости испытают свою интуицию и попробуют догадаться, какие таланты скрывают участники проекта. Главный приз для победителя – 150 тысяч гривен!

Если ты считаешь, что хорошо разбираешься в людях и видишь их насквозь, легко можешь отличить укротитель львов от танцовщика, факира от футболиста, акробата от художника ищем именно тебя, – говорят организаторы "Игры талантов".

Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Их задача – угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какими талантами обладают 12 незнакомцев.

Реклама
Игры Талантов – телеканал "Украина"

Кто может стать участников проекта "Игры талантов"?

Участниками шоу могут стать мужчины и женщины старше 18 лет из любого уголка Украины. Для участия не требуется специальных навыков или умений.

Достаточно быть азартным, харизматичным, чувство юмора, разбираться в людях и иметь мечту, на что потратить заработанные в шоу деньги.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять