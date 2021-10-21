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Я везу тобі красу – премьера уникального шоу про перевоплощения на канале Украина

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
21 октября, 22:27
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25 октября премьера шоу "Я везу тобі красу" по собственному формату канала "Украина". Героини проекта решились кардинально изменить свою жизнь – им поможет топ-стилист Юрий Царев
Юрий Царев поможет поменяться участницам проекта "Я везу тобі красу"
Юрий Царев поможет поменяться участницам проекта "Я везу тобі красу"

Как быть, если жизнь словно стоит на месте и в окружении появляются не те люди, с которыми бы хотелось строить отношения? Почему не удается создать личное счастье? – подобными вопросами задаются все участницы проекта "Я везу тобі красу". Но с помощью Юрия Царева они найдут ответы и разберутся в своих проблемах.

"Все героини проекта пройдут сложный путь. Им всем предстоит узнать, что же они делали не так и, к своему ужасу, осознать, насколько разнятся их представления о себе с мнением со стороны. И поверьте, ни у кого не получится легко это принять. Но зато в результате совместной работы с Юрой каждая из наших героинь невероятно преобразится! Но не в "усредненную красотку", а в лучшую версию самой себя, – делится креативный продюсер шоу Дарья Дейниченко.

Испытания, которые предстоит пройти участницам шоу, порой будут происходить через сопротивление. Им придется разобраться со своими страхами, принять решение с чем-то навсегда расстаться и взглянуть на себя по-новому.

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Ведущий шоу "Я везу тобі красу" изменит участниц не только внешне, а и внутренне
Ведущий шоу "Я везу тобі красу" изменит участниц не только внешне, а и внутренне

Наша миссия – не просто красиво переодеть или накрасить героинь. Наша миссия – помочь каждой из них разобраться в себе и найти тот уникальный образ, который наилучшим образом раскроет их внутреннее содержание, – говорит Дарья Дейниченко.

То, что ждет участниц в конце каждого выпуска, достойно и восхищения, и уважения. Это откровенный проект, на котором вся Украина увидит и слезы, и решимость, и желание наконец-то стать счастливой. А вот как именно будет происходить процесс перевоплощения, зрители узнают уже этой осенью – смотрите программу "Я везу тобі красу" с 25 октября в 10:30 с понедельника по четверг.

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Марина Григоренко
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