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Я везу тобі красу – прем'єра унікального шоу про перевтілення на каналі Україна

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
21 жовтня, 22:27
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25 жовтня прем'єра шоу "Я везу тобі красу" за власним форматом каналу "Україна". Героїні проекту зважилися кардинально змінити своє життя – їм допоможе топ-стиліст Юрій Царьов
Юрій Царьов допоможе змінитися учасницям проекту "Я везу тобі красу"
Юрій Царьов допоможе змінитися учасницям проекту "Я везу тобі красу"

Як бути, якщо життя немов стоїть на місці і в оточенні з'являються не ті люди, з якими б хотілося будувати відносини? чому не вдається створити особисте щастя? – подібними питаннями задаються всі учасниці проекту "Я везу тобі красу". Але за допомогою Юрія Царьова вони знайдуть відповіді і розберуться в своїх проблемах.

"Все героїні проекту пройдуть складний шлях . Їм усім доведеться дізнатися, що ж вони робили не так і, усвідомити, наскільки різняться їхні уявлення про себе з думкою зі сторони. І повірте, ні у кого не вийде легко це прийняти. Але зате в результаті спільної роботи з Юрою кожна з наших героїнь неймовірно перевтілиться! Але не в "усереднену красуню", а в кращу версію самої себе, – ділиться креативна продюсерка шоу Дарина Дейниченко.

Випробування, які треба буде пройти учасницям шоу, часом відбуватимуться через опір. Їм доведеться розібратися зі своїми страхами, прийняти рішення з чимось назавжди розлучитися і поглянути на себе по-новому.

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Ведучий шоу "Я везу тобі красу" змінить учасниць не тільки зовні, а й внутрішньо
Ведучий шоу "Я везу тобі красу" змінить учасниць не тільки зовні, а й внутрішньо

Наша місія – не просто красиво переодягнути або нафарбувати героїнь. Наша місія – допомогти кожній з них розібратися в собі і знайти той унікальний образ, який найкращим чином розкриє їх внутрішній зміст, – говорить Дарина Дейниченко.

Те, що чекає учасниць в кінці кожного випуску, гідно і захоплення, і поваги. Це відвертий проєкт, на якому вся Україна побачить і сльози, і рішучість, і бажання нарешті стати щасливою. А ось як саме буде відбуватися процес перетворення, глядачі дізнаються вже цієї осені – дивіться програму "Я везу тобі красу" з 25 жовтня о 10:30 з понеділка по четвер.

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Марина Григоренко
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