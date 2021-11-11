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Звездные детективы поспорили, скрывается ли Михаил Поплавский в образе Порося на шоу Маска

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 22:18
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Одним из героев нового сезона самого загадочного на телевидении шоу "МАСКА", которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале "Украина", стало ироничное и заботливое Порося
Персонаж Порося заставил звездных детективов поспорить между собой
Персонаж Порося заставил звездных детективов поспорить между собой

Этот таинственный участник изрядно запутал зрителей и детективов – все указывает на то, что там замаскировался поющий ректор Михаил Поплавский, однако у Андрея Данилко есть серьезные сомнения в этой версии, а Оля Полякова даже выразила недовольство ценами на обучение в его университете.

Порося снова напомнило, что оно – ангел-хранитель одного из детективов, а также отметило, что имеет нечто общее с одним звездным скандалистом.

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Но самой большой подсказкой стал номер Порося, ведь создатели шоу отмечали, что во втором сезоне намеки на личности масок могут быть и в постановках.

Смотрите, девушки молодые возле него танцевали? Танцевали. Руками он так делал, как… некто? Да. И поет – ну, как поет. Но учитывая, что Порося высокое, то он (Михаил Поплавский, – ред.) должен был бы на табуреточку встать, – заявила Оля Полякова в эфире канала "Украина".

Оля Полякова думала, что в образе Порося спрятался Михаил Поплавский
Оля Полякова думала, что в образе Порося спрятался Михаил Поплавский

Но ее коллега Настя Каменских не верит, что там мог скрыться поющий ректор. Не поддержал эту версию и Андрей Данилко.

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Это было бы очень буквально, если там Поплавский. Все крутится вокруг него – и девушки-танцовщицы, и университет, и разговоры, и манера пения. Но это не Поплавский, – отметил Андрей Данилко.

Тогда они решили напрямую спросить у Порося, имеет ли оно отношение к Университету культуры. Однако участник ответил, что ему этот вопрос не нравится.

В смысле – не нравится? Цены на обучение в вашем университете нам тоже не нравятся! Не будь свиньей и ответь на вопрос: когда-нибудь ты училось или работало в Университете культуры и искусств? – отрезала Полякова.

Участник не устоял перед напором детективов и все-таки ответил – нет. Выходит, в этом образе замаскировался не Михаил Поплавский? Или Порося просто водит всех за нос?

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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