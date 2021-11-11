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Зіркові детективи посперечалися, чи ховається Михайло Поплавський у образі Порося на шоу Маска

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 22:18
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Одним із героїв нового сезону найзагадковішого на телебаченні шоу "МАСКА", яке виходить щосуботи о 21:00 на каналі "Україна", стало іронічне та турботливе Порося
Персонаж Порося змусило зіркових детективів посперечатися між собою
Персонаж Порося змусило зіркових детективів посперечатися між собою

Цей таємничий учасник добряче заплутав глядачів та детективів – все вказує на те, що там замаскувався співаючий ректор Михайло Поплавський, проте Андрій Данилко має серйозні сумніви щодо цієї версії, а Оля Полякова навіть висловила невдоволення цінами на навчання в його університеті.

Порося знову нагадало, що воно – ангел-охоронець одного з детективів, а також відзначив, що має щось спільне з одним зірковим скандалістом.

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Але найбільшою підказкою став номер Порося, адже творці шоу відзначали, що у другому сезоні натяки на особи масок можуть бути і в постановках.

Дивіться, молоді дівчата біля нього танцювали? Танцювали. Руками він так робив, як хтось? Так. І співає – ну як співає. Але з огляду на те, що Порося високе, то він (Михайло Поплавський, – ред.) мав би на табуреточку встати, – заявила Оля Полякова в ефірі каналу "Україна".

Оля Полякова думала, що в образі Порося сховався Михайло Поплавський
Оля Полякова думала, що в образі Порося сховався Михайло Поплавський

Але її колега Настя Каменських не вірить, що там міг сховатися співаючий ректор. Не підтримав цієї версії і Андрій Данилко.

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Це було б дуже буквально, якби там Поплавський. Все крутиться довкола нього – і дівчата-танцівниці, і університет, і розмови, і манера співу. Але це не Поплавський, – зазначив Андрій Данилко.

Тоді вони вирішили безпосередньо запитати у Порося, чи воно має відношення до Університету культури. Проте учасник відповів, що йому цей питання не подобається.

У сенсі – не подобається? Ціни на навчання у вашому університеті нам також не подобаються! Не будь свинею і дай відповідь на запитання: коли-небудь ти навчалося чи працювало в Університеті культури та мистецтв? – відрізала Полякова.

Учасник не встояв перед натиском детективів і таки відповів – ні. Виходить, у цьому образі замаскувався не Михайло Поплавський? Чи Порося просто водить усіх за ніс?

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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