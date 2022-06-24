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25 лет назад Наталья Могилевская дала клятву, которая удерживает ее в Украине

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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24 июня, 10:25
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В эфире программы "Вечір з Україною" народная артистка призналась, почему с начала войны приняла для себя решение не покидать Украину и рассказала о творчестве в тяжелое время
Наталья Могилевская дала клятву оставаться в Украине
Наталья Могилевская дала клятву оставаться в Украине / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

После начала полномасштабной войны, свое творчество на "стоп" Наталья Могилевская не поставила. Она дает благотворительные концерты, готовит спектакль и пишет песни. Звезда также присоединилась к созданию патриотического хита "Мы из Украины", в котором телеканал "Украина" объединил самых популярных артистов нашего государства.

Наталья Могилевская дает благотворительные концерты в метро
Наталья Могилевская дает благотворительные концерты в метро / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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В программе "Вечір з Україною" Могилевская рассказала, как помогла родственнице уехать за границу и поддерживала ее на расстоянии. Однако сама не смогла решиться на такой шаг.

Причин немало. Знаете, когда выходишь замуж, даешь своему мужу клятву: "В горе и в радости". И вот я 25 лет назад, когда впервые вышла на сцену, дала такую ​​клятву. Конечно, были минуты, когда мне жить не хотелось, к сожалению они бывают у каждого. Но люди меня всегда поддерживали, все концерты были наполнены любовью, благодарностью. Поэтому в столь тяжелую минуту иначе быть не может – народные артисты должны быть с народом, – призналась Наталья Могилевская ведущим канала "Украина".

И как бы трудно ни было морально, за свою жизнь артистка была спокойна и точно знала, что с ней все будет хорошо.

Сейчас Наталья Могилевская активно готовится к своему спектаклю "Я вдома". Премьера запланирована с 28 июня по 5 июля в Национальном театре им. Леси Украинки. Певицы выступила и автором сценария и режиссером предстоящего моноспектакля.

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Ранее Наталья Могилевская рассказала о таинственном возлюбленном.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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