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А будет ли дуэт с Алиной Паш? KALUSH ORCHESTRA интригует

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 13:48
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После дисквалификации певицы Алины Паш на национальном отборе на конкурс Евровидения Украину в Турине будет представлять группа KALUSH ORCHESTRA. В каких они отношениях с Алиной и будет ли дуэт, узнайте в нашем материале
Многие бы хотели услышать этот дуэт
Многие бы хотели услышать этот дуэт / Фото: instagram.com/alinapash, kalush.official

Солист группы KALUSH ORCHESTRA Олег Псюк эксклюзивно для зрителей программы "Зірковий шлях" на YouTube-канале "Украина" рассказал, как готовится к грядущему "Евровидению" и поддерживает ли связь с Алиной Паш.

По мнению букмекеров, у песни "Стефания" KALUSH ORCHESTRA есть все шансы на "Евровидении" в этом году.

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Песня "Стефания", в первую очередь, посвящена моей маме. После начала войны трек начал приобретать новые значения, его начали сравнивать: "Украина – моя мама", петь своим матерям. Эта песня теперь в сердцах всех украинцев. Многие люди называют ее – гимн войны, я бы лучше ее назвал "гимн нашей победы", – сказал в интервью "Зірковому шляху" солист группы KALUSH ORCHESTRA, – то, что мы сейчас на первом месте у букмекеров – это правда, но мы были и на 5-м месте до войны. И это тоже высокий показатель, поэтому наша песня понравилась, она на украинском. У нас цель, чтобы украинская музыка была популярна не только в Украине, но и во всем мире. Конкурс "Евровидение" – это хороший ресурс, на котором можно добиться такой цели.

Сейчас команда готовится к "Евровидению". К сожалению, группа не имела возможности репетировать, так как хотелось, потому что участники не могли лично встретиться долгое время. Теперь, уверяет вокалист коллектива, они будут работать в экстрарежиме.

Об отношениях и дуэте с Алиной Паш

Все вопросы с организаторами конкурса с украинской стороны Национальной общественной телерадиокомпанией Украины группа согласовала, также солист коллектива поделился подробностями отношений с певицей Алиной Паш.

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Мы общались с Алиной не раз, все хорошо. Сейчас о нашем возможном дуэте говорить не ко времени, но я не исключаю такой возможности,

- поделился Олег Псюк с журналистами канала "Украина". И сомнений нет: это будет большой хайп!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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