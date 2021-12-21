Актер сериала Игры детей старшего возраста Иван Оганесян рассказал, где теперь его дом

Актер уже с детства очень часто переезжал из-за профессии родителей и сейчас ему тоже приходится иногда "кочевать"

Актер сериала "Игры детей старшего возраста" Иван Оганесян рассказал о постоянных переездах. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За игрой Ивана Оганесяна всегда интересно наблюдать. Его герои неоднозначны, но сильны и надежны мужчины. Кем будет его персонаж в картине "Игры детей старшего возраста", которая стартует 20 декабря в 21:00 на канале "Украина", актер во время интервью не признался. Но он рассказал о месте, которое готов назвать своим домом.

Кстати, на днях состоялась премьера украинско-хорватского сериала "Зломовчання" с Ксению Мишиной в главной роли. О чем сериал – читайте здесь .

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В 90-е родители Ивана Оганесяна – профессиональные музыканты – переехали в Харьков, где вместо квартиры, им выделили только гримерную в театре. Тогда было такое время, что миллионы людей оставались без работы или без жилья.

Сейчас я те ситуации "натягиваю" на себя, будучи уже отцом. А тогда мне было гораздо меньше лет, и через свой возраст я романтизировал то время, – поделился Иван Оганесян в интервью для канала "Украина".

По словам звезды, таково было восприятие его поколения.

Иван Оганесян вспомнил детство. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Известно, что люди, которым приходится "кочевать", не понаслышке знают, что завтра все может измениться, поэтому они очень ценят стабильность.

Иван Оганесян уже с детства очень часто переезжал из-за профессии родителей. Будучи взрослым, он опять-таки не сидел на одном месте, поэтому успел пожить с семьей в разных странах.

Я могу сказать, что для меня дом там, где моя семья. Даже если мы находимся в отеле. И стабильность – это также семья. А остальные сосредотачиваются вокруг нее. И разбить этот оплот в моем случае нельзя, – рассказал актер сериала "Игры детей старшего возраста".

У Ивана Оганесяна подрастают две маленькие дочери – Александра и Евгения, а старшая дочь от первого брака – Олеся – живет и учится в Англии.

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По словам актера, младшие не часто видятся с Олесей, зато общаются через Skype. И все дочери очень дружны. Звезда сериала призналась, что девочки похожи на него.

Смотрите с 20 декабря в 21:00 с понедельника по четверг сериал "Игры детей постарше" на канале "Украина".