Актор серіалу Ігри дітей старшого віку Іван Оганесян розповів, де тепер його дім

Актор уже з дитинства дуже часто переїжджав через професію батьків і зараз йому також доводиться іноді "кочувати"

Актор серіалу "Ігри дітей старшого віку" Іван Оганесян розповів про постійні переїзди. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За грою Івана Оганесяна завжди цікаво спостерігати. Його герої неоднозначні, але сильні та надійні чоловіки. Ким буде його персонаж у картині "Ігри дітей старшого віку", яка стартує 20 грудня о 21:00 на каналі "Україна", актор під час інтерв'ю не зізнався. Натомість він розповів, яке місце для нього – рідний дім.

До речі, днями відбулася прем'єра українсько-хорватського серіалу "Зломовчання" із Ксенію Мішиною у головній ролі. Про що серіал – читайте тут.

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У 90-ті батьки Івана Оганесяна – професійні музиканти – переїхали до Харкова, де замість квартири їм виділили лише гримерку в театрі. Тоді був такий час, що мільйони людей залишалися без роботи чи без житла.

Зараз я ті ситуації "натягую" на себе, будучи вже батьком. А тоді мені було набагато менше років, і через свій вік я романтизував той час, – поділився Іван Оганесян в інтерв'ю для каналу "Україна".

За словами зірки, таким було сприйняття його покоління.

Іван Оганесян пригадав дитинство. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Відомо, що люди, яким доводиться "кочувати", не з чуток знають, що завтра все може змінитись, тому вони дуже цінують стабільність.

Іван Оганесян уже з дитинства дуже часто переїжджав через професію батьків. Будучи дорослим, він знову-таки не сидів на одному місці, тому встиг пожити з сім'єю в різних країнах.

Я можу сказати, що для мене дім там, де моя сім'я. Навіть якщо ми перебуваємо якийсь час у готелі. І стабільність – це також сім'я. А решта зосереджується навколо неї. І розбити цей оплот у моєму випадку неможливо, – розповів актор серіалу "Ігри дітей старшого віку".

У Івана Оганесяна підростають дві маленькі доньки – Олександра та Євгенія, а старша донька від першого шлюбу – Олеся – живе та навчається в Англії.

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За словами актора, молодші не часто бачаться з Олесею, зате спілкуються через Skype. І всі доньки між собою дуже дружні. Зірка серіалу зізнався, що дівчатка схожі на нього.

Дивіться з 20 грудня о 21:00 з понеділка по четвер серіал "Ігри дітей старшого віку" на каналі "Україна".