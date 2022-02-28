"Захищаю рідну землю": актер и комик Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны Киева

Пятый день вторжения России сплотил украинцев между собой как никогда! Вместе идем к победе и вдохновляемся сильными звездными мужчинами, которые вышли на защиту нашей страны. Ранее участник "Холостячки" Макс Тарапата вступил в ряды территориальной обороны Киева. Юрий Ткач взял ружье в руки и стоит на страже спокойствия Киева.
Юрий Ткач сообщил в своем Instagram о том, что не собирался прятаться или убегать из страны, а взял оружие в руки и защищает свою семью и мирных жителей. Так и должен поступать мужчина!
Далее по теме
Также актер регулярно публикует в сторис вдохновляющие фото и посты.
Пошел защищать Украину и Дмитрий Дикусар. Танцор заявил, что чувствовать страх и быть парализованными мы не обязаны!
Напомним, что ранее продюсер "Орла и Решки" выложила номера телефонов российских звезд, поддержавших Путина. Вот что делает с человеком злость и борьба за справедливость!
Слава Україні!