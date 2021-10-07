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Алексей Суровцев признался, что его долгое время бесило постоянное сравнение с Тарзаном

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
7 октября, 16:24
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Актер и стриптизер Алексей Суровцев в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал о сравнении с супругом Наташи Королевой
Алексей Суровцев прокомментировал сравнение с Тарзаном
Алексей Суровцев прокомментировал сравнение с Тарзаном / Фото: Instagram

Алексей Суровцев устал доказывать всем, что он не только стриптизер, но и актер. Ведь именно такое амплуа закрепилось за мужчиной после его многолетней карьеры танцовщика эротического жанра. В 2007 году его признали лучшим стриптизером страны.

Трижды я выигрывал чемпионаты. Потом когда собрали очередной чемпионат, я выиграл 3 из 3-х, когда собрали 4-й, все участники сказали: "Если Страйк придет, то мы участвовать не будем". Не все сказали, но большинство, что мы не будем. Поэтому я сел в жюри и с того момента судил, – рассказал в интервью на телеканале "Украина" Алексей Суровцев.

Было у Алексея и свое эротическое шоу, с которым он посетил много стран. В какой-то момент Суровцева стали сравнивать с супругом Наташи Королевой – стриптизером Тарзаном.

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Тарзан и Алексей Суровцев
Тарзан и Алексей Суровцев / Фото: Instagram

Раньше меня это бесило. Прям страшно бесило. Сейчас как-то мне параллельно, потому что я, наверно, немножко вырос. У меня появилась своя уже личность, – признался артист.

Алексей рассказал, что не знаком лично с супругом Наташи Королевой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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