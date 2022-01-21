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Alina Pash вошла в пятерку самых перспективных артистов Европы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 19:24
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Украинская исполнительница стала лауреаткой ежегодной музыкальной премии Music Moves Europe Awards 2022 и получила 10 тысяч евро
Алина Паш стала лауреатом престижной музыкальной премии
Алина Паш стала лауреатом престижной музыкальной премии / Фото: instagram.com/alinapash

Украинка Алина Паш, которая стала одной из участниц Нацотбора на Евровидение-2022, вошла в пятерку лучших исполнителей в Европе.

Девушка выиграла статуэтку на престижном европейском конкурсе Music Moves Europe Awards 2022, где ежегодно выбирают самых перспективных молодых исполнителей.

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Радостной новостью Алина поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Украина становится все отчетливее видна своими прекрасными сторонами: и талантливыми людьми в разных сферах, и культурой и традициями, и туризмом (Я лично всегда призываю к Нам гостить, ведь у Нас реально кайф!), и просто готовностью к тому, чтобы двигаться в направлении сознательной жизни и любви в своей стране к своей стране, – написала исполнительница.

Алина Паш поделилась впечатлением после премии
Алина Паш поделилась впечатлением после премии / Фото: instagram.com/alinapash

Кроме украинки награды на церемонии премии получили еще шестеро представителей из разных европейских стран.

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В одну категорию вместе с Алиной Паш вошли Denise Chaila (Ирландия), ДEVA (Венгрия), Mezerg (Франция), Blanks (Нидерланды).

Также "Приз Великого жюри" был присужден Meskerem Mees из Бельгии, а призом зрительский симпаний наградили армянскую певицу Ladaniva.

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Напомним, что в прошлом году одной из победительниц конкурса тоже стала украинка – alyona alyona.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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