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Анастасия Приходько впервые за три года представила новую песню. Слушаем трек о женской дружбе

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 11:09
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Певица признается, что после появления третьего ребенка у нее открылось новое дыхание и обещает скоро выпустить новый альбом
Анастасия Приходько презентовала песню о женской дружбе
Анастасия Приходько презентовала песню о женской дружбе / Фото: пресс-служба

Первый трек после трехлетней паузы Анастасия Приходько решила посвятить настоящим подругам, готовым всегда выслушать и поддержать после неудачного романа.Певица отметила, что каждой девушка должна быть подруга, с которой можно выпить и поговорить по душам.

Хочется напомнить всем девушкам, что нужно ценить себя, не тратить силы и энергию на мужчин, которые вас недостойны или пренебрегают вашими чувствами. Важно ценить себя и не забывать о своих близких подругах, которые часто отходят на второй план, когда вы поглощены отношениями, – сказала Приходько.

А еще можно устроить совместную фотосессию. Рассказываем, как сделать яркие снимки для Instagram.

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Новая песня Анастасии не характерна для ее репертуара и сильно отличается от предыдущих композиций. Автором текста и музыки является Дмитрий Сысоев, известный своими хитами, написанными для многих украинских артистов, а саунд-продюсером стал близкий товарищ певицы Андрей Игнатченко.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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