Смелый образ: Ани Лорак сверкнула бедрами в мини платье без белья (фото)

Певица показала откровенный лук на новом фото. Уровень доверия Лорак к этому платью зашкаливает...

Ани Лорак сверкнула бедрами в платье без белья / Фото: instagram.com/anilorak

Недавно Каролина очаровала соцсети ярким аутфитом на премии "Золотой граммофон", но совсем скоро звезда сменила образ на более откровенный.

На фото, которое певица опубликовала в Instastories, она позирует в черном мини с вырезом на бедре и глубоким декольте. Неужели артистка отказалась от белья ради этого наряда?

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Ани Лорак позирует в откровенном платье / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Стройные ноги Ани Лорак подчеркнули длинна платья и босоножки на каблуках. И хотя глядя на певицу в таком наряде становится прохладно, стоит отметить, что выглядит Лорак потрясающе.

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Недавно исполнительница решила поделиться в Instagram снимками, сделанными в тренажерном зале. Ани Лорак позировала в ярком синем костюме для фитнеса и продемонстрировала идеальную фигуру.

Ани Лорак в спортзале / Фото: instagram.com/anilorak

Но многие фолловеры заметили, что артистка перед публикацией отретушировала фото и подкорректировала свою фигуру. "Поменьше фильтров и ретуши на фото", – написали Лорак в комментариях.