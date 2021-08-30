Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Беби-бум

Скандал с Федишин

Дочери Ребрик - 9

Сериалы сентября

Пятый судья "Маски"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Богатого негодяя и женщину-киборга ждет романтическое приключение

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 августа, 18:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голливудские кинозвезды и актеры фильмов Marvel – Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон – сыграют в новом совместном проекте
Крис Эванс в фильме "Достать ножи" и Скарлетт Йоханссон в фильме "Призрак в доспехах"
Крис Эванс в фильме "Достать ножи" и Скарлетт Йоханссон в фильме "Призрак в доспехах" / Фото: themoviedb.org

Стало известно, что Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс снимутся вместе в романтическом приключенческом фильме Ghosted от режиссера "Богемской рапсодии" и "Рокетмена" Декстера Флетчера. Сценарий написали авторы фильмов "Дэдпул" и "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Но подробности сюжета держатся в секрете, как и дата начала съемок.

Реклама

А пока проект готовится, предлагаем насладиться игрой Криса Эванса и Скарлетт Йоханссон в фильмах "Достать ножи" и "Призрак в доспехах", где он сыграл богатого негодяя, а она – женщину-киборга.

"Достать ножи"

Неонуарна детективная комедия от режиссера фильмов "Петля времени" и "Звездные войны: Последние джедаи" Райана Джонсона. Писателя-миллионера Харлан Тромби найден мертвым в собственном доме после празднования 85-летнего юбилея. Убийство или самоубийство? Дело рук алчных родных или персонала? На место событий по анонимному приглашению приезжает знаменитый детектив Бенуа Бланк. Пока родственники решают проблемы завещанию, он ищет среди них преступника...

"Достать ножи"
смотрите на olltv
Смотреть

"Призрак в доспехах"

Действие сюжета разворачивается в недалеком будущем. Развитие компьютерных сетей и кибертехнологий достигло таких высот, что позволяет вживлять в тело человека различного рода приспособления, помогающие в повседневной жизни. Человеческий мозг не стал исключением — уже никого не удивишь нейронными имплантами. Но у этого есть и обратная сторона: внедрение технологических элементов в нервную систему сделало возможным, так называемый, "взлом мозга". Хакер по прозвищу Кукловод, который занимается подобным взломом, вмешивается в политику, заставляя забеспокоиться высокопоставленных чиновников. Девятый отдел Бюро общественной безопасности получает задание остановить киберпреступника. Детективы отправляются по следу хитрого и опасного хакера.

"Призрак в доспехах"
смотрите на olltv
Смотреть

Читайте другие новости о кино и сериалах:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Киркоров и Джей Ло на показе Dolce & Gabbana в Венеции
Показ лета
Кутюрная коллекция Dolce & Gabbana в Венеции
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять