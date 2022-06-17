Брат Кати Осадчей обратился к людям за границей с просьбой: "Идут тяжелые бои, ежедневно гибнут люди"

Младший брат ведущей Екатерины Осадчей до полномасштабного вторжения РФ в Украину много времени проводил за границей – он путешествовал, участвовал в соревнованиях по вейксерфингу и обучал детей и взрослых этому виду спорта.
Однако сейчас Владимир Осадчий находится на Родине, где занимается волонтерством. Более того, недавно ему вместе с единомышленникам удалось открыть сезон в спорткомплексе во Львове и таким образом поддержать украинский вейксерф.
На днях Осадчий решил обратиться в Instagram к украинцам и другим людям, которые находятся за границей и думают, что в Украине ситуация становится лучше. Владимир напомнил, что ужасная и кровопролитная война против российских захватчиков продолжается. Поэтому он попросил своих подписчиков не забывать об этом, даже если они находятся в безопасности.
Многие за границей думают, что наша война закончилась или что ситуация становится лучше. Фактически, сейчас мы здесь учимся жить в новых условиях, не падать духом и всячески поддерживать друг друга. Даже рискуя и занимаясь таким привычным для нас делом, как вейксерфинг, тем самым хоть чуть-чуть поддерживая наш вид спорта, – написал Осадчий.
Он подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов по-прежнему сохраняется в каждой области.
Активные боевые действия продолжаются не по всей Украине, но угроза ракетных обстрелов остается в каждом районе. Сейчас на востоке страны идут сложные бои. Ситуация на фронте напряжена, ежедневно гибнут мирные жители и солдаты. Но это наша земля и это наш дом, мы будем за нее бороться, – подчеркнул Владимир.
Что известно о Владимире Осадчем
Брат телеведущей не публичное лицо. Но он ведет свою страницу в соцсетях, где часто демонстрирует свои путешествия, занятия спортом и работу. Так, Владимир работает тренером по вейксерфингу и участвует в разных соревнованиях.
Также Осадчий занимается еще йогой. До войны он много времени проводил за границей. Кстати, свой аккаунт в Instagram мужчина ведет на английском языке.
Напомним, недавно у отца телеведущей Александра Осадчего был день рождения. По случаю праздника Екатерина опубликовала трогательные семейные фото.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"