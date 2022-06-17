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Брат Кати Осадчей обратился к людям за границей с просьбой: "Идут тяжелые бои, ежедневно гибнут люди"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 июня, 09:42
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Владимир Осадчий заявил, что в Украине все еще идет кровопролитная война и забывать об этом нельзя
Владимир Осадчий призвал не забывать о войне в Украине
Владимир Осадчий призвал не забывать о войне в Украине

Младший брат ведущей Екатерины Осадчей до полномасштабного вторжения РФ в Украину много времени проводил за границей – он путешествовал, участвовал в соревнованиях по вейксерфингу и обучал детей и взрослых этому виду спорта.

Однако сейчас Владимир Осадчий находится на Родине, где занимается волонтерством. Более того, недавно ему вместе с единомышленникам удалось открыть сезон в спорткомплексе во Львове и таким образом поддержать украинский вейксерф.

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На днях Осадчий решил обратиться в Instagram к украинцам и другим людям, которые находятся за границей и думают, что в Украине ситуация становится лучше. Владимир напомнил, что ужасная и кровопролитная война против российских захватчиков продолжается. Поэтому он попросил своих подписчиков не забывать об этом, даже если они находятся в безопасности.

Многие за границей думают, что наша война закончилась или что ситуация становится лучше. Фактически, сейчас мы здесь учимся жить в новых условиях, не падать духом и всячески поддерживать друг друга. Даже рискуя и занимаясь таким привычным для нас делом, как вейксерфинг, тем самым хоть чуть-чуть поддерживая наш вид спорта, – написал Осадчий.

Владимир показывает последствия прихода "русского мира"
Владимир показывает последствия прихода "русского мира" / Фото: instagram.com/vladiosa

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Он подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов по-прежнему сохраняется в каждой области.

Активные боевые действия продолжаются не по всей Украине, но угроза ракетных обстрелов остается в каждом районе. Сейчас на востоке страны идут сложные бои. Ситуация на фронте напряжена, ежедневно гибнут мирные жители и солдаты. Но это наша земля и это наш дом, мы будем за нее бороться, – подчеркнул Владимир.

Что известно о Владимире Осадчем

Брат телеведущей не публичное лицо. Но он ведет свою страницу в соцсетях, где часто демонстрирует свои путешествия, занятия спортом и работу. Так, Владимир работает тренером по вейксерфингу и участвует в разных соревнованиях.

Владимир занимается вейксерфингом
Владимир занимается вейксерфингом / Фото: instagram.com/vladiosa

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Также Осадчий занимается еще йогой. До войны он много времени проводил за границей. Кстати, свой аккаунт в Instagram мужчина ведет на английском языке.

Владимир и Катя Осадчие
Владимир и Катя Осадчие / Фото: instagram.com/vladiosa

Напомним, недавно у отца телеведущей Александра Осадчего был день рождения. По случаю праздника Екатерина опубликовала трогательные семейные фото.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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