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Брат Каті Осадчої звернувся до людей за кордоном з проханням: "Йдуть важкі бої, щодня гинуть люди"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 червня, 09:42
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Володимир Осадчий заявив, що в Україні все ще йде кровопролитна війна, і забувати про це не можна
Володимир Осадчий закликав не забувати про війну в Україні
Володимир Осадчий закликав не забувати про війну в Україні

Молодший брат ведучої Катерини Осадчої до повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато часу проводив за кордоном – він подорожував, брав участь у змаганнях з вейксерфінгу та навчав дітей і дорослих цьому виду спорту.

Проте зараз Володимир Осадчий перебуває на Батьківщині, де займається волонтерством. Ба більше, нещодавно йому разом з однодумцям вдалося відкрити сезон у спорткомплексі у Львові і таким чином підтримати український вейксерф.

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Днями Осадчий вирішив звернутися в Instagram до українців та інших людей, які перебувають за кордоном та думають, що в Україні ситуація стає кращою. Володимир нагадав, що жахлива та кровопролитна війна проти російських загарбників все ще триває. Тож він попросив своїх підписників не забувати про це, навіть якщо вони перебувають у безпеці.

Багато хто за кордоном думає, що наша війна закінчилася або що ситуація стає кращою. Фактично, зараз ми тут вчимося жити в нових умовах, не падати духом і всіляко підтримувати один одного. Навіть ризикуючи і займаючись такою звичною для нас справою, як вейксерфінг, тим самим хоч трохи підтримуючи наш вид спорту, – написав Осадчий.

Володимир показує наслідки приходу "русского мира"
Володимир показує наслідки приходу "русского мира"

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Він наголосив, що загроза ракетних обстрілів досі зберігається у кожній області.

Активні бойові дії тривають не по всій Україні, але загроза ракетних обстрілів залишається у кожному районі. Зараз на сході країни йдуть важкі бої. Ситуація на фронті напружена, щодня гинуть мирні жителі та солдати. Але це наша земля і це наш дім, ми будемо за неї боротись, – наголосив Володимир.

Що відомо про Володимира Осадчого

Брат телеведучої не публічна особа. Але він веде власну сторінку в соцмережах, де часто демонструє свої подорожі, заняття спортом та роботу. Так, Володимир працює тренером з вейксерфінгу і бере участь у різних змаганнях.

Володимир займається вейксерфінгом
Володимир займається вейксерфінгом

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Також Осадчий займається ще йогою. До війни він багато часу проводив за кордоном. До речі, свій акаунт в Instagram чоловік веде англійською мовою.

Володимир та Катя Осадчі
Володимир та Катя Осадчі

Нагадаємо, нещодавно у батька телеведучої Олександра Осадчого було день народження. З нагоди свята Катерина опублікувала зворушливі сімейні фото.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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