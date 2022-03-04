TAYANNA объяснила россиянам, кто такие на самом деле "бандеровцы" и что они не едят "москалей"

Украинская певица развенчала популярные мифы о бандеровцах, которые распространяет российская пропаганда. Также артистка призвала граждан РФ восставать против войны

TAYANNA в обращении к россиянам опровергла мифы о бандеровцах. / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Пока Леся Никитюк призывает своих фанатов из России думать, Tayanna просит россиян не верить пропаганде о том, что "россияне пришли спасать Украину от бандеровцев, которые едят живых людей".

Я – бандеровка. Родилась в Черновцах, а мой папа – из Ивано-Франковска. Он настоящий бандеровец и еще националист, потому что он всю жизнь защищал украинский язык. Он очень любит Украину, всю жизнь разговаривает на украинском языке. Обожает нашу страну. Но он никогда в жизни не обижал соседние народы, – объяснила артистка.

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Также певица опровергла информацию о том, что "россияне приехали спасать Украину от бандеровцев, которые едят живых людей на площадях и москалей".

За всю свою жизнь я ни разу не взяла с собой вилку и нож, даже когда была в Москве и работала с российскими артистами, и не отрезала им кусок бедра, чтобы его зажарить и съесть. Поэтому все это – ложь и бред. Все мои российские друзья и все артисты, с которым я работала и в России, и в Украине никогда в жизни не скажут, что мы едим живых людей, что мы нацисты и что когда-нибудь унижали нацию россиян и русский язык, – рассказала артистка .

TAYANNA стала судьей шоу Співають всі / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вспомнила TAYANNA и о подруге из России, которая гостила у нее дома. Звезда заявила, что никто не притеснял ее подругу за язык.

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Она разговаривала на русском. И вы представляете? Никто ей ничего не сказал. Ее все любили, кормили. И ни один житель села, который знал, что она из России и слышал ее русский язык, не сказал ей ни слова. Поэтому поверьте – нет в Украине людей, которые угнетают россиян, угнетают русский язык. Нету! Потому что у нас доброе сердце, у нас хорошие люди, – заявила звезда.

Кроме того, TAYANNA призвала россиян восставать против войны в Украине.

Кто еще спит – очнитесь! Пишите в сообщениях, что вы не хотите войны, потому что этой войны никто не хочет. Она никому не нужна – ни России, ни Украине. И просто знайте, что украинцы настолько сильный народ, добрый и дружелюбный, что победа будет за нами. И мир во всем мире скоро наступит, – подбодрила артистка.

Ранее российские артисты КВН Писаренко и Никишин убеждали россиян, что в Украине настоящая война. В то же время, Потап призвал Россию убрать из нашей страны "русский мир".

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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