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Бывший Лорак показал новые фото с ее копией и попросил не сравнивать невесту с певицей (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 09:28
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Мурат Налчаджиоглу похвастался на фото своей пышногрудой невестой Лилией
Мурат Налчаджиоглу похвастался отдыхом в Танзании вместе со своей невестой
Мурат Налчаджиоглу похвастался отдыхом в Танзании вместе со своей невестой / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca

Бывший супруг Ани Лорак, которая вывела свою 10-летнюю дочь на сцену, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу начал год с каникул. Вместе со своей 25-летней избранницей Лилией он отправился в Занзибар.

На фотографиях, которые Мурат опубликовал в своем Instagram-профиле, они с Лилией запечатлены на пляже. Девушка одета в обтягивающее платье с вырезами.

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Мурат Налчаджиоглу и его невеста Лилия
Мурат Налчаджиоглу и его невеста Лилия / Фото: instagram.com/muratnalca

Давайте перестанем комментировать чужую жизнь. Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите, – написал Мурат в посте.

Экс-супруг звезды таким образом отреагировал на постоянные упреки со стороны поклонников Лорак и сравнения с ней его девушки.

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Мурат Налчаджиоглу и его невеста Лилия
Мурат Налчаджиоглу и его невеста Лилия / Фото: instagram.com/muratnalca

В комментариях подписчики называют бывшего мужа Ани Лорак альфонсом, а его избранницу – красоткой. Многие продолжают сравнивать девушку с певицей.

Об отношениях пары почти нет информации. Известно, что Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в Киеве, у нее есть дочь от предыдущих отношений.

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Осенью прошлого года Налчаджиоглу сделал предложение Лилии. Он также успел познакомить ее с дочкой Ани Лорак – Софией.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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