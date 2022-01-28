Бывший Лорак показал новые фото с ее копией и попросил не сравнивать невесту с певицей (фото)

Мурат Налчаджиоглу похвастался на фото своей пышногрудой невестой Лилией

Мурат Налчаджиоглу похвастался отдыхом в Танзании вместе со своей невестой / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca

Бывший супруг Ани Лорак, которая вывела свою 10-летнюю дочь на сцену, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу начал год с каникул. Вместе со своей 25-летней избранницей Лилией он отправился в Занзибар.

На фотографиях, которые Мурат опубликовал в своем Instagram-профиле, они с Лилией запечатлены на пляже. Девушка одета в обтягивающее платье с вырезами.

Реклама

Мурат Налчаджиоглу и его невеста Лилия / Фото: instagram.com/muratnalca

Давайте перестанем комментировать чужую жизнь. Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите, – написал Мурат в посте.

Экс-супруг звезды таким образом отреагировал на постоянные упреки со стороны поклонников Лорак и сравнения с ней его девушки.

Реклама

Мурат Налчаджиоглу и его невеста Лилия / Фото: instagram.com/muratnalca

В комментариях подписчики называют бывшего мужа Ани Лорак альфонсом, а его избранницу – красоткой. Многие продолжают сравнивать девушку с певицей.

Об отношениях пары почти нет информации. Известно, что Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в Киеве, у нее есть дочь от предыдущих отношений.

Реклама

Осенью прошлого года Налчаджиоглу сделал предложение Лилии. Он также успел познакомить ее с дочкой Ани Лорак – Софией.