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Цимбалюк виправдався за зйомки в кліпі російського гурту Ленінград: Я не міг відмовитися

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
15 липня, 15:39
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Тарас Цимбалюк пояснив, що в Україні не завжди знімають відеороботи такого рівня. Кліп для російського гурту, до слова, знімала українська команда в Києві
Тарас Цимбалюк розповів, чому він погодився знятися в кліпі "Ленінграда"
Тарас Цимбалюк розповів, чому він погодився знятися в кліпі "Ленінграда" / Фото: Скріншот з YouTube

У грудні минулого року українського актора Тараса Цимбалюка накрила хвиля обурення з боку українців – актор знявся в кліпі російського гурту "Ленінград". До слова, лідер колективу Сергій Шнуров – заборонений в Україні артист.

В інтерв'ю DOROTYE Тарас пояснив, чому погодився на зйомки і як він ставиться до всіх хейтерів.

Ставлюся з повагою до цих людей. Дійсно, це непростий момент, я все це прекрасно сприймаю, але розцінюю це як класний досвід. Вся наша група була українською, знімали це все в Києві, оператори, режисери, – каже артист.

Скріншот: YouTube

За словами актора, в Україні мало хто знімає фільми і кліпи такого рівня, тому що не завжди "впевнені, що їм заплатять за роботу". Як виявилося, лідер гурту "Ленінград" заплатив всій команді пристойний гонорар.

Кожен актор мріє, щоб він стояв саме в такому кадрі, в такому світлі. Щоб масовка була одягнена саме так, щоб гримерів і костюмерів на майданчику було більше, ніж 20. Мені цього іноді в Україні не вистачає. Я не їду, наприклад, в Росії, щоб все це знайти, але я не міг відмовитися, не знятися в такій роботі, коли я прочитав сценарій, дізнався, яке буде наповнення, – каже Тарас.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

За словами Цимбалюка, в Україні телеіндустрія в основному націлена на виробництво "мильних опер".

У нас на рейках стоїть виробництво мильно-серіального, яке відразу продається на дві країни, всі за це отримують гроші і беруться знімати наступну восьмісерійку – це ідеальний шаблон заробляння грошей на телебаченні. Якщо вкласти трохи більше грошей, можна зняти щось гарніше, зробити більш якісний кастинг, пошити костюми, але не факт, що це все окупиться, – каже Тарас.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Тарас впевнений, що українцям можна прищепити гарний смак завдяки якісному кінопродукту, якщо почати знімати таке кіно, а не масово виробляти низькоякісні серіали.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк одружився вдруге.

Дивіться повне інтерв'ю Тараса Цимбалюка для DOROTYE:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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