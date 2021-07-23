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Дешевий епатаж з клоуном: фанати зацькували MARUV за провокаційні фото з Кіркоровим

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
23 липня, 18:38
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Нещодавно MARUV і Філіп Кіркоров випустили спільний трек. Шанувальники по-різному відреагували на їхнє співробітництво, як і цього разу, коли артистка показала епатажні знімки з поп-королем
MARUV і Кіркоров зробили епатажні фото, але фанати не оцінили
MARUV і Кіркоров зробили епатажні фото, але фанати не оцінили / Фото: instagram.com/maruvofficial

У коментарях під фото MARUV і Кікрокорова, які раніше презентували пісню Komilfo, багато фанатів стали жартувати про білу речовину, якою вимазалася артистка і її балет. Крім цього, деякі підписники в цілому обурилися фактом присутності Кіркорова на цих фото.

  • Аня (справжнє ім'я співачки – Ред.), куди ти котишся? Що за дешевий епатаж з цим клоуном?
  • Філя зайвий. Женіть його.
  • Кіркоров..не треба з ним співпрацювати.
  • З ним в кадрі все виглядає вкрай вульгарно, вже вибачте.
  • Філя вирішив примазатися до слави.
  • А з ним реально не комільфо?

Скріншот: Instagram

Знімки були зроблені за лаштунками російського фестивалю "Жара".

MARUV і Філіп Кіркоров знялися в епатажної фотосесії
MARUV і Філіп Кіркоров знялися в епатажної фотосесії / Фото: instagram.com/maruvofficial

Фестиваль тривав кілька днів, він пройшов в Москві в червні цього року.

MARUV і Кіркоров на фестивалі "Жара"
MARUV і Кіркоров на фестивалі "Жара" / Фото: instagram.com/maruvofficial

В тренді

Раніше MARUV випустила епатажний кліп, в якому облизала величезного черв'яка. Одні шанувальники артистки заявили, що кліп став однією з кращих відеоробіт співачки, а інші зізналися, що відчули огиду при перегляді.

Раніше ми повідомляли, що MARUV анонсувала два концерти в Україні та розлютила соцмережі. Співачка давно гастролює і живе в Росії, але цього літа вона збирається приїхати як мінімум в два міста України.

Дивіться інтерв'ю з MARUV:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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