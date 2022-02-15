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Переехали в Париж и стали мамами: как сейчас живут основательницы FEMEN

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 18:12
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Сегодня полуголая активистка Femen провела акцию у посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве
Что известно об основательницах движения FEMEN и где они сейчас
Что известно об основательницах движения FEMEN и где они сейчас / Фото: Wikipedia, instagram.com/innafemen, instagram.com/iamsashash

Девушка в милитари луке и с обнаженной грудью позировала с пистолетом в руках и повторяла "Don't be а pussy!" – выражение можно перевести как "не трусь".

Этой акцией активистка хотела обратить внимание США и мировой общественности к проблеме Украины. Речь идет о том, что сотрудники иностранных посольств и дипломаты покидают нашу страну на фоне новостей о возможном наступлении России.

Активистка FEMEN у посольства США
Активистка FEMEN у посольства США / Фото: femen.org

Кто такие FEMEN

Украинское женское движение появилось в 2008 году. Чаще всего участницы FEMEN привлекали внимание к горячим темам обнажаясь.

Центр FEMEN в Париже
Центр FEMEN в Париже / Фото: Wikipedia

Например, в 2013 году четыре активистки FEMEN, обнаженные по пояс, напали на президента России Путина в Ганновере. Не буквально, конечно, но выкрикивали в его адрес оскорбительные слова. Тогда против девушек завели уголовное дело по ст.132 Уголовного кодекса Германии.

Активистка Яна Джанова против Путина
Активистка Яна Джанова против Путина / Фото: femen.org

Главными целями FEMEN считаются борьба в защиту женщин и их прав; против проституции; против сексуальных домогательств; за свободу слова.

Основательницы

Наиболее известными лицами движения FEMEN являются Инна Шевченко и Александра Шевченко. Хотя в становлении FEMEN участвовали именно Анна Гуцол, Саша Шевченко и Оксана Шачко. Инна присоединилась к ним в 2009-м.

Александра Шевченко получила образование в Киевском национальном университете имени Шевченко. В 2013 году Шевченко открыла учебный центр FEMEN в Берлине. В том же году она получила политическое убежище во Франции.

Александра Шевченко в Киеве
Александра Шевченко в Киеве / Фото: Wikipedia

Известно, что Саша в разводе, у нее есть сын. Сейчас правозащитница проживает в Париже.

Александра ведет "эстетичный" профиль в Instagram и практически не публикует семейные фото.

Instagram-профиль Саши Шевченко / instagram.com/iamsashash

Уроженка Херсона Инна Шевченко также училась в КНУ им. Шевченко – она изучала журналистику. Девушка работала в пресс-службе мэра Киева в 2009 году, когда присоединилась в FEMEN.

После одного из протестов, в 2010 году, Инну уволили из пресс-службы. Она писала для зарубежной пресс, участвовала в акциях и выступала как спикер.

Инна Шевченко с другими активистками
Инна Шевченко с другими активистками / Фото: femen.org

В декабре 2012 года французский журнал Madame Figaro включил Шевченко в список 20 культовых женщин мира 2012 года. Через год она попросила политическое убежище во Франции.

Инна Шевченко тоже стала мамой. Прошлой осенью у нее родилась дочь.

Инна Шевченко воспитывает дочь
Инна Шевченко воспитывает дочь / Фото: instagram.com/innafemen

Она поддерживает деятельность феминисток, хотя уже не так радикально, как раньше. Инна выступает на публике, принимает участие в лекциях и много пишет.

Instagram-профиль Инны Шевченко / instagram.com/innafemen

Ранее сообщалось, что в Одессе активистка Femen вышла на "голый протест" перед консульством Польши.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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