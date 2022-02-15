Переїхали до Парижа та стали мамами: як зараз живуть засновниці FEMEN

Сьогодні напівгола активістка Femen провела акцію біля посольства США у Києві

Що відомо про засновниць руху FEMEN і де вони зараз / Фото: Wikipedia, instagram.com/innafemen, instagram.com/iamsashash

Дівчина в мілітарі луці та з оголеними грудьми позувала з пістолетом у руках і повторювала "Don't be а pussy!" – вираз можна перекласти як "не трусь".

Цією акцією активістка хотіла звернути увагу США та світової спільноти до проблеми України. Йдеться про те, що співробітники іноземних посольств та дипломати залишають нашу країну на тлі новин про можливий наступ Росії.

Активістка FEMEN біля посольства США / Фото: femen.org

Хто такі FEMEN

Український жіночий рух з'явився у 2008 році. Найчастіше учасниці FEMEN привертали увагу до гарячих тем оголюючись.

Центр FEMEN у Парижі / Фото: Wikipedia

Наприклад, у 2013 році чотири активістки FEMEN, оголені до пояса, напали на президента Росії Путіна в Ганновері. Не буквально, звичайно, але вигукували на його адресу образливі слова. Тоді проти дівчат порушили кримінальну справу за ст.132 Кримінального кодексу Німеччини.

Активістка Яна Джанова проти Путіна / Фото: femen.org

Головними цілями FEMEN вважаються боротьба на захист жінок та їхніх прав; проти проституції; проти сексуальних домагань; за свободу слова.

Засновниці

Найбільш відомими особами руху FEMEN є Інна Шевченко та Олександра Шевченко. Хоча у становленні FEMEN взяли участь саме Анна Гуцол, Саша Шевченко та Оксана Шачко. Інна приєдналася до них у 2009-му.

Олександра Шевченко здобула освіту в Київському національному університеті імені Шевченка. У 2013 році Шевченко відкрила навчальний центр FEMEN у Берліні. Того ж року вона отримала політичний притулок у Франції.

Олександра Шевченко у Києві / Фото: Wikipedia

Відомо, що Саша в розлученні, у неї є син. Наразі правозахисниця проживає в Парижі.

Олександра веде "естетичний" профіль у Instagram та практично не публікує сімейні світлини.

Instagram-профіль Саші Шевченко / instagram.com/iamsashash

Уродженка Херсону Інна Шевченко також навчалася у КНУ ім. Шевченка – вона вивчала журналістику. Дівчина працювала у прес-службі мера Києва у 2009 році, коли приєдналася до FEMEN.

Після одного з протестів у 2010 році Інну звільнили з прес-служби. Вона писала для зарубіжної преси, брала участь в акціях і виступала як спікер.

Інна Шевченко з іншими активістками / Фото: femen.org

У грудні 2012 року французький журнал Madame Figaro включив Шевченко до списку 20 культових жінок світу 2012 року. За рік вона попросила політичний притулок у Франції.

Інна Шевченко також стала мамою. Минулої осені у неї народилася донька.

Інна Шевченко виховує доньку / Фото: instagram.com/innafemen

Вона підтримує діяльність феміністок, хоч уже не так радикально, як раніше. Інна виступає на публіці, бере участь у лекціях та багато пише.

Instagram-профіль Інни Шевченко / instagram.com/innafemen

Раніше повідомлялося, що в Одесі активістка Femen вийшла на "голий протест" перед консульством Польщі.