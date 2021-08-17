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Достоин. Заслужил: Алексей Мочанов поделился воспоминанием о Кузьму Скрябине в день его рождения

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
17 августа, 09:51
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Близкий друг Андрея Кузьменко почтил его память трогательным постом в Facebook и рассказал шутку Кузьмы про биатлон
Алексей Мочанов посвятил пост Андрею Кузьменко в день его рождения
Алексей Мочанов посвятил пост Андрею Кузьменко в день его рождения / Фото: facebook.com/alex.mochanov

17 августа Андрею Кузьменко могло исполниться 53 года. Многие помнят его как доброго человека с отличным чувством юмора. Вот и гонщик Алексей Мочанов напомнил о лучших качествах Кузьмы в своем посте.

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Мочанов вспомнил забавный вопрос артиста:

Когда-то Андрей спросил меня: "Чувак, вот ты спортсмэн. Скажи, про биатлон: як може людина, у якой е ружжо, прийти до финишу не першим?" Чувство юмора, чувство собственного достоинства, чувство такта, эрудиция, кругозор, порядочность, трудолюбие и жизнелюбие – все это Андрей, – написал Мочанов в соцсети.

Он попросил помянуть Андрея Кузьменко и поставить за него свечу. "Достоин. Заслужил. Скучаю. Скорблю", – добавил Алексей.

Как погиб Андрей Кузьменко

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Фронтмен группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года – рано утром его джип Toyota на большой скорости столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте.

Трагическое событие всколыхнуло всю Украину, ведь Кузьма был кумиром миллионов, волонтером для тысяч, другом, советником, актером, продюсером для многих молодых исполнителей.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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