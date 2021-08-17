Достоин. Заслужил: Алексей Мочанов поделился воспоминанием о Кузьму Скрябине в день его рождения

Близкий друг Андрея Кузьменко почтил его память трогательным постом в Facebook и рассказал шутку Кузьмы про биатлон

Алексей Мочанов посвятил пост Андрею Кузьменко в день его рождения / Фото: facebook.com/alex.mochanov

17 августа Андрею Кузьменко могло исполниться 53 года. Многие помнят его как доброго человека с отличным чувством юмора. Вот и гонщик Алексей Мочанов напомнил о лучших качествах Кузьмы в своем посте.

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Мочанов вспомнил забавный вопрос артиста:

Когда-то Андрей спросил меня: "Чувак, вот ты спортсмэн. Скажи, про биатлон: як може людина, у якой е ружжо, прийти до финишу не першим?" Чувство юмора, чувство собственного достоинства, чувство такта, эрудиция, кругозор, порядочность, трудолюбие и жизнелюбие – все это Андрей, – написал Мочанов в соцсети.

Он попросил помянуть Андрея Кузьменко и поставить за него свечу. "Достоин. Заслужил. Скучаю. Скорблю", – добавил Алексей.

Как погиб Андрей Кузьменко

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Фронтмен группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года – рано утром его джип Toyota на большой скорости столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте.

Трагическое событие всколыхнуло всю Украину, ведь Кузьма был кумиром миллионов, волонтером для тысяч, другом, советником, актером, продюсером для многих молодых исполнителей.