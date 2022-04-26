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Джамала трогательным видео поздравила мужа с годовщиной свадьбы – они вместе 5 лет

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 19:48
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Певица рассказала, что уже два месяца они с супругом в разлуке
Джамала с мужем празднуют годовщину свадьбы
Джамала с мужем празднуют годовщину свадьбы / Фото: Instagram: jamalajaaa

Певица Джамала и Бекир Сулейманов поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих сыновей, младшему скоро исполнится два года.

А сегодня Джа поздравила своего супруга с важной для них датой – 5 лет вместе. В Instagram-профиле исполнительница опубликовала видео с кадрами свадьбы. Четырехминутный ролик сопровождается треком в исполнении самой Джамалы.

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В посте певица призналась мужу в любви и отметила, что уже два месяца они находятся далеко друг от друга.

И хотя долгие 2 месяца мы не можем быть рядом физически, мое сердце всегда с тобой, любимый. Каждый день мысленно крепко-крепко тебя обнимаю. Скоро победим и отпразднуем все годовщины и праздники, – написала Джа.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Джамала выехала с детьми за границу. Она активно помогает в освещении темы войны в разных странах, выступает на благотворительных концертах, помогает собирать деньги беженцам и ВСУ.

На днях Джамала стала гостьей религиозного ужина для украинских детей-сирот, организованного первой леди Турции Эмине Эрдоган. Как это было – читайте в материале.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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