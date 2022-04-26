Джамала зворушливим відео привітала чоловіка з річницею весілля – вони разом 5 років

Співачка розповіла, що вже два місяці вони з чоловіком у розлуці

Джамала з чоловіком святкують річницю весілля / Фото: Instagram: jamalajaaa

Співачка Джамала та Бекір Сулейманов одружилися у 2017 році. Пара виховує двох синів, молодшому скоро виповниться два роки.

А сьогодні Джа привітала свого чоловіка з важливою для них датою – 5 років разом. В Instagram-профілі виконавиця опублікувала відео із кадрами весілля. Чотирихвилинний ролик супроводжується треком у виконанні самої Джамали.

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У пості співачка освідчилася чоловікові в коханні та зазначила, що вже два місяці вони перебувають далеко один від одного.

І хоч довгих 2 місяці ми не можемо бути поряд фізично, моє серце завжди з тобою, коханий. Щодня подумки міцно-міцно тебе обіймаю. Скоро переможемо й відсвяткуємо одразу всі річниці та свята, – написала Джа.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Джамала виїхала з дітьми за кордон. Вона активно допомагає у висвітленні теми війни у різних країнах, виступає на благодійних концертах, допомагає збирати гроші біженцям та ЗСУ.

Днями Джамала стала гостею релігійної вечері для українських дітей-сиріт, організованої першою леді Туреччини Еміне Ердоган. Як це було – читайте в матеріалі.