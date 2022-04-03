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Ефросинина объяснила рашисту Баскову, почему никогда не стоит говорить о братских народах (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 23:50
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Телеведущая Маша Ефросинина записала новое видеообращение
/ Фото: скриншот

Очередной пост Николая Баскова вызвал резонанс. Пропутинский артист отрабатывает возможность светиться на ТВ и участвовать в концертах в Кремле. Маша Ефросинина решила ответить "натуральному блондину России", которые заявляет, что Украина показывает фейковые новости и несправедливо ненавидит братский народ.

Свое обращение украинская телеведущая начала, отметив, что сегодня вся лента в Instagram заполнена шокирующими кадрами из освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Маша добавила, что соцсеть активно блокирует эти фото.

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Даже цифровые настройки Instagram не способны это переварить. Зато способны переварить мерзкие души Басковых, Манучаровых, Канделаки, Машковых, Симоньян, Соловьевых и прочей утвари диктора Путина. Я точно знаю, вы мерзкие твари, что вы видели эти фотографии.

Также она отметила, что путинские артисты точно посмотрят это видео.

Потому что вы не тупые. У вас есть глаза и вы все смотрите. Тупые не способны так профессионально изображать шизофрению и преклонение перед человеком, которые держит их за яйца.

Ефросинина попросила Баскова не рассказывать истории о братских народах.

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Не смей никогда своим поганым языком эту фразу произносить. Вы спасаете братский народ?

Телеведущая решила объяснить российскому певцу, почему стоит забывать эту формулировку.

Мы, Украина, – братский народ, который живет во лжи и извращении? Ложь, Николай, – это когда тебе запрещают говорить твою позицию, выходить на улицу с плакатом, дают 15 лет за слова "нет войне". Ложь и извращение – вы, гнойные пропагандисты. Это когда детям в школе запрещено обсуждать войну и даже произносить это слово. Когда они поют вы*дский песни "дядя Вова мы с тобой", и выкладывают на полу в букву "зю". Извращение – это когда военный взятый в плен в Украине звонит своей мамаше в Россию, а она ему говорит: "Сынок, пожалуйста, ничего не говори про себя, умоляю тебя. Ко мне придут в тюрьму заберут". Извращение – это когда российские оккупанты натыряли у наших женщин даже женское белье , шубы, чемоданы. Звонят своими женам, а те говорят: "Побольше, побольше греби". Извращение и ложь – это переделанные видео из Украины с места действий. Смонтированные так, чтобы из зомбоящика лилась другая правда. Это ложь в каждом слове, которую доносят.

Ефросинина вспомнила, как в в 2014 году Басков обещал, что украинцы будут приползать в рванных колготках в Москву на заработках. Но, как отметила, телеведущая этого не случилось.

Ложь и извращение – это когда ваш диктатор не выходит из бункера, а вам рассылаются методички что писать и где. Иначе как это у нескольких сотен пбличных людей практически один в один те же слова в постах. Идентичная риторика, потому что те у кого осталась хоть капля совести просто предпочитают ее копировать копипастом и ставить себе в текст. Вот это, Коля, ложь и извращение. Живите с этим, потому что жить вам осталось недолго. Скоро вы начнете себя жрать, просто съедать. Скоро ты на свои концерты будешь приезжать за еду. Или же тебе придумают еще большее вы***дство, чтобы ты мог зарабатывать кровавые деньги.

В своем обращении телеведущая затронула и ориентацию Баскова.

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В одном ты прав, Коля, признаю. В том, что ты отрицал, что гей. Ты и твой любовник Манучаров всегда отрицали, что вы геи. Тут действительно соглашусь, вы не геи – вы п*дарасы.

К слову, ранее об ориентации Николая Баскова рассказал Алексей Панин.

Элина Пелешенко
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