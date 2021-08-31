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Ефросинина с супругом празднуют годовщину свадьбы: нежное фото пары

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
31 августа, 11:09
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Телеведущая Маша Ефросинина и ее супруг Тимур Хромаев вместе уже 18 лет. В честь важной даты звезда поделилась нежным снимком в своем Instagram
Маша Ефросинина с мужем празднуют 18 лет брака
Маша Ефросинина с мужем празднуют 18 лет брака / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пара поженилась в августе 2003 года. Маша свой брак с Тимуром называет историей великой дружбы и часто признается супругу в любви.

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Сегодня Ефросинина опубликовала в соцсети черно-белый снимок, на котором они с Хромаевым запечатлены во время танца.

Все бумаги, железяки, камни позади... С бирюзой, my love, – написала в посте ведущая.

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Ефросинина встретила своего будущего мужа в Ялте на набережной – они буквально столкнулись друг с другом у киоска. Позже ведущая призналась, что на момент встречи с Тимуром она была разочарована в мужчинах.

Тимура я как раз встретила в момент душевной травмы. В свои двадцать два разочаровалась в мужчинах и совершенно не собиралась в ближайшее время строить новые отношения, поэтому так звонко отреагировала на его внимание, – призналась в интервью телезвезда.

Свадьба Маши Ефросининой и Тимура Хромаева / Скриншот из видео

Ранее, вспоминая свою свадьбу, Маша рассказывала:

У меня была самая сказочная свадьба: с лезгинкой и украинскими песнями. С градом и солнцем, с голубями, с платьем, которое нужно было расстегивать 40 минут, чтобы сходить по нужде.

Свадьба Маши Ефросининой и Тимура Хромаева / Скриншот из видео
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Маша Ефросинина и Тимур Хромаев воспитывают двоих детей – дочь Нану и сына Александра.

О самых громких свадьбах звезд смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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