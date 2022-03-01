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Катерина Реп'яхова послала нах*й росіян: "Путін скоро здохне, а ось вас ненавидітиме весь світ"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 12:59
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Дружина Віктора Павліка як і інші зірки звернулася до громадян РФ й закликала їх не мовчати про війну
Катерина Реп'яхова звернулася до росіян й закликала їх зупинити війну.
Катерина Реп'яхова звернулася до росіян й закликала їх зупинити війну. / Фото: instagram.com/repyahovakate

Після того, як Володимир Дантес побажав росіянам увімкнути мізки та не мовчати про війну, до громадян РФ вирішила звернутись і Катерина Реп'яхова.

У Instagram дружина Павліка звернулася до тих росіян, які досі кажуть, що вони прості громадяни, ні в чому не винні та ніяк не можуть ні на що вплинути.

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Реп'яхова наголосила, що Путін рано чи пізно помре, а от світ ненавидітиме громадян РФ все життя.

Ви прості росіяни. Ага, ні в чому не винні. Путін скоро так чи інакше здохне. А ось вас ненавидітиме весь світ. Все ваше життя. І ваших дітей. І якщо колись у вас вистачить грошей і вийде виїхати закордон, вам там будуть не раді, – написала блогерша.

Скріншот Instagram

У дописі Реп'яхова зазначила, поки росіяни бояться виходити на мітинги, українці зупиняють танки окупантів голоми руками.

Ви просто росіяни. Ми просто українці. Ви боїтесь автозаків. А в нас не бояться танків. Ідіть до мера, депутата, Кремля або нах*й, – йдеться у повідомленні.

На думку Катерини Реп'яхової, якщо РФ зупинить війну – не буде війни, якщо Україна зупинить війну – не буде України. Дружина Павліка зазначила, що автором цих слів є її колега.

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Російські окупанти продовжують цинічно вбивати українське населення та руйнувати наші міста. Водночас відомі люди щосили закликають припинити війну.

Зокрема, Тіна Кароль матом звернулася до Путіна: "Я спопелю тебе! Стережись, х**ло!"

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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