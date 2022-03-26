Экс-участник группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий стал отцом!

Известный украинский артист сегодня принимает поздравления в связи с попополнением

Артист принимает поздравления / Фото: Facebook

Сегодня мы писали о том, что певица Маша Собко снова стала мамой, но украинский шоу-бизнес рад поприветствовать еще одного малыша. Радостными новостями поделился артист Игорь Воевуцкий: у него родился сын!

Певец Игорь Воевуцкий, бывший участник группы "Авиатор" и выступающий под сценическим именем IGOR YAN, сегодня принимает поздравления. На своей странице в Facebook он поделился с миром своим счастьем: сегодня появился на свет его сын, которого назвали Марком!

Реклама

скриншот из Facebook Воевуцкого

Где родился малыш – неизвестно. В любом случае пара – Игорь и Иванна – большие молодцы, ведь малыш появился на свет в условиях войны.

Кстати, известно, что Игорь Воевуцкий сейчас волонтерит и помогает снабжать экипировкой наших защитников.

Facebook Воевуцкого

Также не пропустите интервью Марии Яремчук о войне и "голубях мира".

Реклама

Напоминаем, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!