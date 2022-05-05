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Это хит! Сергей Бабкин выпустил "Победную" песню, которую стоит услышать каждому!

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 10:48
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В соцсети популярный артист презентовал трек, который точно пойдет в народ
Новая песня Бабкина - настоящий народный хит
Новая песня Бабкина - настоящий народный хит / Фото: Скриншот из видео

Пока наши читатели оценивали песню от MamaRika "Сину", в Сети уже на пике новый хит от музыканта Сергея Бабкина, который точно поддержит боевой дух украинцев на третьем месяце российской войны в Украине.

На своей странице в Instagram Сергей Бабкин опубликовал песню "Победная" и ее уже разбирают на цитаты.

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Текст песни "ПОБЕДНАЯ" Сергея Бабкина


Эй Малый слётай в рашку на верхушку
Сыпни им крапаль цианида в чайную кружку
Запели опосля сего чаепития застольную фоточку
Мы всей братве черкнём накаточку на шмоточку.
Сделай на десерт групповую победную фоточку
Я своей девочке набью наколочку на попочку.

Эй Малый слётай
В рашку на верхушку
Вбей Буратинам гвоздички в макушки
Возьми наверно сразу трёхсоточки
Что бы вошли по самые глоточки
Даже не думай бро
бери сразу трёхсоточки.
Чтобы вошли пропагондонам по самые глоточки.

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Пр
Малый ты же знаешь малый
Нам для счастья надо мало
Чтобы свет переломал хребты их планам наперёд
Малый на тебя Надежда малый
Нас таких как ты навалом
Но ты один из тех редких нахалов
Что не при каких делах не умрёт


Малый слётай в рашку на верхушку
Забей шпалером царя
В его царь-пушку
И шмаляни
В радиоактивный могильник
По шейку
И пусть разлагается там
Пока развеются фЕйки
В жопу чёрной дыры
В рак её маточной шейки
И пускай русофобы
Считают это
Грёбаным фЕйком.

Малый слётай в рашку на красную площадь
Сровняй пирамиду с землёй
И её фараоновы мощи
Дождись когда все ЧиКи
Взойдут на балкончик
Чтобы два раза не палить Казённый бетончик
Когда всё гнильё
Выйдет смотреть парад на балкончик
И ты всех одним накатом
Только прошу сними на телефончик.

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Путин х₴₴ло Путин х₴₴ло
Боже яке ж воно кончене.

Пр
Малый ты же знаешь малый
Донеси тем звериным оскалам
Что круг тоже может стать овалом
Когда суть с двух сторон подопрёт.

Сергей Бабкин / скриншот видео

Напомним, ранее Сергей Бабкин посвятил новую версию культовой песни "Я Солдат" самым талантливым воинам ВСУ.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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