Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Развод Ступки

Насте - 35!

Рианна родила?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Крик каждой украинской матери: MamaRika выпустила душераздирающую песню "Сину"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 15:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артистка, анонсируя песню, отметила, что песня "Сину" – это крик души каждой украинской матери, защищающей своего ребенка от войны
Новая песня артистки - о самой сильной любви на свете...
Новая песня артистки - о самой сильной любви на свете... / Фото: Скриншот из видео

Певица MamaRika, вернувшаяся из Польши в Украину, сегодня презентует песню, которая откликается каждому украинцу. Не пропустите премьеру хита "Сину"!

Вот уже третий месяц Украина терпит российское вторжение. Никто и представить не мог, что такое испытание упадет на наши плечи. Артисты то и дело стараются подбадривать украинцев в этот непростой момент современной истории, своими хитами помогать переживать ужасную боль. И новая песня MamaRika – о материнской любви.

Реклама
скриншот из видео

Каждая мама в Украине готова ценой своей жизни защищать своих детей. И MamaRika, презентуя новинку, говорит следующее:

Украинская женщина сейчас – это символ силы и любви во всем мире! Каждая из нас преодолела страшный и трудный путь, чтобы спасти своего ребенка. Я никогда не забуду то, как прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты. В тот момент ты готов отдать свою жизнь, лишь бы твое самое дорогое сокровище жило и больше никогда не видело войны. Именно это чувствует сейчас каждая мама Украины. Мы просто должны остановить врага и дать нашим деткам светлое, мирное будущее, чтобы больше никогда не видеть страха в их глазах!

MamaRika "Сину": смотреть онлайн видео

Вы просто обязаны услышать новинку. Не пропустите!

Реклама

Также не пропустите, как Фагот учит сына держать оружие.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять