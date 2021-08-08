Горбачова зізналася, що пошкодувала про знайомство з Нікітіним, але з часом передумала

Зіркова пара зворушливо зізналася одне одному в коханні в річницю їхнього першого побачення. Горбачова пригадала історію свого знайомства з Нікітіним, що стала переломною для життя обох

Горбачова і Нікітін зворушливо зізналися одне одному в коханні / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Перша зустріч Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна відбулася 23 роки тому. З тих пір із закоханими відбувалося багато радісних і не дуже подій, але зараз вони разом.

В Instagram Горбачова, яка на Балі підхопила серйозну хворобу, розповіла фоловерам, що не хотіла йти на побачення з Нікітіним і що пізніше про це пошкодувала, але згодом все кардинально змінилося.

Щось у мене помутніло в голові і 7 серпня 1998 року я пішла з цим хлопцем на побачення. Міцно шкодувала пару раз. Але в основному, раділа. Діти дуже класні. І, знаєте, що дивно, хлопець, зрештою, став дуже класним, – зізналася Ольга.

Юрій Нікітін теж опублікував в соцмережі зворушливий пост, зізнавшись дружині в коханні.

Коли я зустрів тебе вперше, серце моє сповнилося радістю... 23 роки по тому я відчуваю такі ж відчуття кожного разу, коли бачу тебе. Як здорово, що ми разом, – написав продюсер.

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Раніше Ольга Горбачова розповідала про першу шлюбну ніч із Юрієм Нікітіним. Зірка зізналася, що її недосвідченість під час першого сексу з чоловіком стала свого часу причиною їхнього розлучення.

Якби я, коли була моя перша шлюбна ніч, знала все, що я знаю зараз, то ми б ніколи не розлучилися з моїм чоловіком. Тому що він знав, що таку наречену більше не знайде, – поділилася Ольга.

Дивіться в сюжеті, як зірки переживають відмови:

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