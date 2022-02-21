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Гордон смутил фанов черно-белым кадром: "С такими фото от Дмитрия тревога только повысилась!"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 16:45
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Журналист поделился с фолловерами новым фотопортретом. Также он задел острую и волнующую тему
Дмитрий Гордон "взорвал" Сеть новым фото.
Дмитрий Гордон "взорвал" Сеть новым фото. / Фото: instagram.com/gordondmytro/

На этот раз Дмитрий Гордон, которому подарили персональный ковер, опубликовал в соцсети черно-белый снимок. В кадре журналист предстал в костюме и со строгим выражением лица.

Под своим новым постом в Instagram он призвал "уйти тревогу". Вероятно, Гордон имеет в виду сегодняшнюю ситуацию, сложившуюся на политической арене, о которой уже высказывался Андрей Макаревич.

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Пусть тревога уйдет, – лаконично подписал фото журналист.

Фолловеры не смогли пройти мимо такого мессенджера Гордона и его нового фото:

  • Лично у меня с такими фото от Дмитрия тревога только повысилась!
  • Мир всему миру.
  • Я в а*уе.
  • Нет войне.
  • Дмитрий, вы за black lives matter?
  • Крестный Гордон.
  • Нельзя же быть таким сексуальным.
Скриншот Instagram/gordondmytro

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон в объятиях с женой Олесей Бацман взбудоражил Сеть.

Анастасия Рогожинская
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