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Гордон збентежив фанів чорно-білим кадром: "З такими фото від Дмитра тривога лише підвищилася!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 16:45
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Журналіст поділився з фоловерами новим фотопортретом. Також він зачепив гостру й хвилюючу тему
Дмитро Гордон "підірвав" Мережу новим фото.
Дмитро Гордон "підірвав" Мережу новим фото. / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Цього разу Дмитро Гордон, якому подарували персональний килим, опублікував у соцмережі чорно-білий знімок. У кадрі журналіст постав у костюмі і зі строгим виразом обличчя.

Під своїм новим дописом у Instagram він закликав "піти тривогу". Ймовірно, Гордон має на увазі сьогоднішню ситуацію, що склалась на політичній арені, про яку вже висловлювався Андрій Макаревич.

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Нехай тривога піде, – лаконічно підписав фото журналіст.

Фоловери не змогли пройти повз такого месенджера Гордона та його нового фото:

  • Особисто у мене з такими фото від Дмитра тривога лише підвищилася!
  • Мир усьому світу.
  • Я в а*ує.
  • Ні війні.
  • Дмитро, ви за black lives matter?
  • Хресний Гордон.
  • Не можна ж бути таким сексуальним.
Скріншот Instagram/gordondmytro

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Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон в обіймах з дружиною Олесею Бацман розбурхав Мережу.

Анастасія Рогожінська
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