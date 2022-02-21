Гордон збентежив фанів чорно-білим кадром: "З такими фото від Дмитра тривога лише підвищилася!"

Цього разу Дмитро Гордон, якому подарували персональний килим, опублікував у соцмережі чорно-білий знімок. У кадрі журналіст постав у костюмі і зі строгим виразом обличчя.
Під своїм новим дописом у Instagram він закликав "піти тривогу". Ймовірно, Гордон має на увазі сьогоднішню ситуацію, що склалась на політичній арені, про яку вже висловлювався Андрій Макаревич.
Нехай тривога піде, – лаконічно підписав фото журналіст.
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Фоловери не змогли пройти повз такого месенджера Гордона та його нового фото:
- Особисто у мене з такими фото від Дмитра тривога лише підвищилася!
- Мир усьому світу.
- Я в а*ує.
- Ні війні.
- Дмитро, ви за black lives matter?
- Хресний Гордон.
- Не можна ж бути таким сексуальним.
Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон в обіймах з дружиною Олесею Бацман розбурхав Мережу.