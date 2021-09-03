Как я провел лето: звезды "Мамахохотала" вспомнили яркие истории сезона

Лето – любимая пора солнца и тепла – закончилось. А вместе с ним мы как будто бы попрощались с целой эпохой, наполненной весельем, отпусками, теплыми прогулками под Луной и множеством других приятных моментов

Актеры "Мамахохотала" рассказали, как провели свое лето / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Конечно, не обошлось в это время года и без работы. Но, кажется, летом хочется творить даже больше обычного. Звезды шоу "Мамахохотала" канала НЛО TV – Иван Мелашенко, Анна Гресь и Алексей Рева – рассказали о том, каким было их лето, чем гордятся по его итогам, и какие самые теплые воспоминания будут греть душу холодными осенними вечерами.

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Иван Мелашенко, руководитель и актер шоу "Мамахохотала":

Руководитель и актер шоу "Мамахохотала" Иван Мелашенко с женой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Это лето было очень активным и наполненным работой. Мы готовили для зрителя полицейскую комедию "Бурштинові копи", которая выйдет в кинотеатрах 7 октября, и создавали крутые номера к новому осеннему сезону шоу "Мамахохотала".

А чтобы не упахаться, я начал делать зарядку каждый день, и тренироваться на брусьях и турнике раз в два дня. Пока мой потолок – это 46 подтягиваний на турнике за 5 подходов и 50 отжиманий на брусьях за 4 подхода.

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Этим летом я встал на мостик. У меня, как у человека с очень плохой растяжкой, это заняло две недели ежедневных упражнений. Небыстро, конечно, но и не так долго, как в Киеве строят Подольско-Воскресенский мост (с 2003-го).

Руководитель и актер шоу "Мамахохотала" Иван Мелашенко / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также я ездил с женой на Черное море, на ее день рождения. Без детей. Я их люблю, но это был чудесный отдых.

К слову, это была не единственная моя встреча со стихией на протяжении лета. После презентации фильма "Бурштинові копи" на Одесском Кинорынке, мы с Олегом Маслюком и Женей Яновичем ночью купались в море. И это одно из крутейших воспоминаний".

Анна Гресь, актриса шоу "Мамахохотала":

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Актриса шоу "Мамахохотала" Анна Гресь с мужем / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Мое лето было насыщенным, замечательным и просто невероятным! Ведь в прошлом году из-за коронавируса произошел своеобразный "простой", а этим летом в моей жизни случились и музыкальный фестиваль – Atlas Weekend, и поездка с родными на море в Бердянск, и путешествие в Турцию, и прогулки с друзьями по городу, и визит в Одессу… Я снималась в сериалах, телешоу, фотосессиях. В общем, это было шикарное лето!

Мне удалось и активно поработать, и хорошо отдохнуть. Но все же некоторые пункты моего плана на лето остались невыполненными. Например, не удалось дойти на занятия по игре на барабанах. Ведь ранее я посещала такие уроки – была на восьми занятиях, но вернуться к ним пока что не удалось. Также хотела снова пойти на танцы, но получилось сходить всего лишь один раз. Думала и на вейкборде возобновить катание, ведь в прошлом году этот опыт мне очень понравился. Но и с этим как-то не сложилось. Значит, все еще впереди!

Актриса шоу "Мамахохотала" Анна Гресь / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Зато было много других крутых моментов и нового увлекательного опыта. Именно этим летом я впервые попробовала играть в гольф. Мы с мужем и с сыном были в Турции, в Белеке. А отель, в котором мы отдыхали, специализируется на гольфе. И там я впервые попробовала сыграть. Поняла, что это сложнее, чем кажется на первый взгляд, но весьма интересно.

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Самые теплые воспоминания этого лета мне подарили вечера на Atlas Weekend, куда мы ходили вместе с мужем: танцевали, пели, встречали знакомых, наслаждались вкусной едой, а в конце были просто обессиленные, но такие счастливые!

Актриса шоу "Мамахохотала" Анна Гресь / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также это лето подарило мне веский повод для гордости. Ведь я запустила свой собственный бренд шелковых изделий – Shovkovo. И это очень вдохновляет. Хочу и дальше его развивать и покорять сердца людей!

Алексей Рева, актер шоу "Мамахохотала":

Актер шоу "Мамахохотала" Алексей Рева с семьей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поскольку мы с братом (Игорь Рева – ред.) работаем ведущими на мероприятиях, то лето у нас всегда ассоциируется с работой (конечно, кроме лета 2020-го). С 2013 года я ни разу даже не летал на море в это время года. Это лето также было "рабочим", и мы много ездили по стране с выступлениями.

Я не строил каких-то грандиозных планов, но все же, было кое-что новое. Например, этим летом я впервые: ходил на ночлег с палатками, комментировал турнир по смешанным единоборствам, побывал в Коростене, "прикуривал" свой разряженный аккумулятор и даже ходил на родительское собрание.

Актер шоу "Мамахохотала" Алексей Рева с семьей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но помимо работы, я успевал проводить время с семьей. И, наверное, самое прикольное воспоминание этого лета у меня связано с нашим отдыхом в бассейне. Там я начал учить сына нырять, но у меня ничего не получалось. А на следующий день он просто прыгнул и поплыл. В такие моменты реально начинаешь гордиться и чувствовать себя "батей".

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