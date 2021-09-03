Работа – это работа, а жизнь – это жизнь: актер Руслан Коваль о съемках и отношениях с женой

Он сыграл одну из главных ролей в сериале "Топтун", который выйдет 4 октября в 17:00 на канале "Украина". Актер рассказал о тонкостях профессии и об умении разделять работу и личную жизнь

Актер Руслан Коваль рассказал о съемках и отношениях с женой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Руслан, расскажите о своем персонаже в сериале "Топтун"

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Я играю капитана полиции, который уже прошел школу оперативников и был полицейским. Нестор работал на выездах, поэтому знает всю специфику своей профессии. Теперь он наконец-то может спокойно сидеть в кабинете и заниматься работой с документами, которая ему очень нравится. Но моему персонажу не дают покоя, ему приходится участвовать против своего желания в новых операциях.

Если вы чувствуете, что вам не близок герой, как разобраться в его поступках?

Я всегда принимаю персонажа. Роли бывают очень разные, поэтому актеру нужно понять и оправдать своего героя. Тогда получится его сыграть.

Актер Руслан Коваль на съемках / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Даже если это ужасный по своей природе персонаж?

У любого человека есть причины, почему он такой. Когда ты разбираешь их, работая над образом, и понимаешь, почему персонаж поступил так или иначе, тогда можешь обосновать его действия.

От каких иллюзий вы отказались в течение своей творческой карьеры?

Когда я заканчивал Днепропетровский театрально-художественный колледж, то считал, что искусство превыше всего и актер обязан работать в театре. Сейчас я понимаю, что это далеко не так. Можно поддерживать форму в профессиональном смысле, работая в антрепризах, и при этом сниматься в кино.

Есть те, кто считает, что большая часть работы все-таки должна проходить в театре.

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Съемки в кино – это процесс, который еще тяжелее и серьезнее, чем работа в театре. Появление в кадре требует от нас намного больше ответственности.

Вы себя критикуете в профессиональных вопросах?

Я всегда себя критикую, но это конструктивный анализ. Я всегда стараюсь приходить на съемочную площадку подготовленным, но в любом случае что-то получается, а что-то нет. То есть так, чтобы все происходило идеально, такого никогда не будет.

Актер Руслан Коваль на съемках / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У вас достаточно большая фильмография, вы уже давно в актерской профессии. За это время изменилось ваше отношение к себе?

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Конечно! Я уже не взрослею, а старею. (Улыбнулся.) Поэтому больше слежу за своей формой, за тем, как развиваюсь и к чему стремлюсь. Например, я сижу на диете не потому, что это модно. Мне хочется быть в тонусе. Ведь когда появляется лишний вес, он приводит к определенным и не очень приятным последствиям.

Для актера это тоже важно, потому что появляется отдышка, в результате чего тяжело работать и произносить свой текст. Я придерживаюсь того веса, который считаю нормальным для своей комплекции. Мне нравится то, что с годами я меняюсь, в том числе и в профессиональном смысле.

В последнее время нередко звучит словосочетание "зона комфорта". Где вам хорошо и ничего не хочется менять?

Это мой дом, семья. Я очень люблю ездить на рыбалку. Всегда отлично себя чувствую, когда возвращаюсь потом домой. Моя жена принимает это увлечение.

Актер Руслан Коваль / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как близкие люди относятся к вашему ненормированному графику работы?

Моя жена работает в этой же сфере. Она прекрасно понимает специфику актерской профессии. Я благодарен Марии за то, что она у меня есть. Мы уже полтора года вместе и, конечно, задумываемся в хорошем смысле о том, что будет дальше. Моя работа, съемки и ненормированный график не являются препятствием для наших планов.

Вы оставляете за порогом рабочие проблемы?

Всегда! Работа – это работа, а жизнь – это жизнь. В моем случае они не переплетаются. Если случаются какие-то коллапсы, то меня поддерживают жена или друзья. Но я не из тех людей, которые жалуются. Я стараюсь решать возникшую проблему, а не пересказывать ее близким или родным людям. Ныть, искать утешение, сложить руки и ждать помощи со стороны – это не мой вариант.

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