Ирме Витовской – 47: как менялась актриса от Леси и Ромы до Мої думки тихі

30 декабря украинская актриса отмечает день рождения. В этот день предлагаем вспомнить лучшие роли звезды, а также как она менялась в течении своей кинокарьеры

30 декабря Ирма Витовская отмечает 47-летие. / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/vitovskavantsa

Ирма Витовская начала актерскую карьеру еще в 1998 году, выступая в Киевском академическом Молодом театре. Впоследствии она стала появляться в различных ТВ-шоу, проектах, фильмах и т. д. Знаменитость особенно хорошо знают из "Леси+Ромы", а также "Мої думки тихі". Однако это далеко не все проекты с участием Ирмы Витовской.

Ирма является неоднократной обладательницей театральных и телевизионных наград. А в 2016 году она получила звание Заслуженной артистки Украины.

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По случаю дня рождения Ирмы Витовской "Сегодня" подготовили подборку топ-ярких ролей именинницы, а также проанализировали, как она менялась на протяжении этих лет.

Непокоренный

Ирма Витовская в роли "Нуси". / Фото: Скриншот из YouTube

Фильм 2000-х рассказывает о жизненном пути и деятельности главного командира УПА генерала Романа Шухевича. Ирма сыграла второстепенную роль Дарьи Гусяк, известную под псевдонимом "Нуся". Она была личной связной Шухевича. Это было начало Ирмы в киноиндустрии.

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Леся+Рома

Ирма Витовская в роли Леси. / Фото: Скриншот из YouTube

Наверное, этот комедийный телесериал знают многие украинцы. Главные роли сыграли в проекте Ирма Витовская и Дмитрий Лаленков. Персонажи Леся и Рома легко обыгрывают с юмором и самоиронией ревность, недоразумения, семейные радости, проблемы родителей и детей. В общем, сюжет очень напоминает жизнь реальной семьи. Более того, у главных героев существует взаимосвязь со зрителями. Здесь мы увидели Ирму в забавном образе.

Сказка старого мельника

Ирма Витовская в роли Параски. / Фото: Скриншот из YouTube

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Фильм рассказывает о военном Адаме, который вернувшись из битвы застает родной город в плену злых чар. В кинокартине Ирма появилась в образе Параски Забрехи. А ее киношным мужем Иваном стал Остап Ступка.

Отметим, что за роль в этой ленте Ирма была номинирована на "Золотую дзигу" в категории "Лучшая актриса второго плана".

Тайный дневник Симона Петлюры

Ирма Витовская в роли Ольги Петлюры. / Фото: Скриншот из YouTube

В историческом фильме Ирма Витовская появилась в роли жены Симона Петлюры и матери эмигрантской поэтессы Леси – Ольги Петлюры. История фильма рассказывает о плане уничтожения главного атамана войск Украинской Народной Республики и лидера Директории УНР, а также о последних днях его жизни.

Подорожники

Ирма Витовская в роли Сусанны. / Фото: Скриншот из YouTube

В этом сериале актриса была персонажем Сусанной, которая работала в Италии официанткой и, приехав на родину, открыла заведение на Житомирской трассе под названием Piantaggine (с итальянского языка – Подорожник). В то же время, она стала конкуренткой Ирины (ее сыграла Олеся Жураковская), которая вместе с мужем также держит кафе-отель "Подорожник" в том же месте. Кстати, в этом проекте Ирма была роскошной брюнеткой.

Брама

Ирма Витовская в роли бабы Приси. / Фото: Скриншот из YouTube

В украинско-американском ужастике Витовская исполнила главную роль 86-летней жительницы зоны отчуждения – бабы Приси, которая дружит с русалками. С ней живут внук Вовка и болезненная дочь Слава, которую покинул муж. По сюжету баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время и которую надо предотвратить. За эту роль Ирма получила награду "Золотая дзига" в категории "Лучшая актриса в главной роли".

Отметим, что бабу Присю Витовская также сыграла в пьесе "Баба Прися. В начале и в конце времен" и в спектакле "Сталкеры". За них актриса тоже получила награды.

Мої думки тихі

Ирма Витовская в роли Галины Ротт. / Фото: Скриншот из YouTube

В трагикокомедии Ирма Витовская сыграла маму главного героя Вадима – Галину Ротт. Женщина работает таксистом в Ужгороде. Она постоянно упрекает сыну-звукорежиссеру и расспрашивает его о личной жизни. Галина ироничная, настойчивая и жизнерадостная. Она стремится быть успешной мамой и стильной женщиной, обожающей Викторию Бекхэм.

За эту роль актриса получила признание зрителей и критиков, а также многочисленные кинопремии, среди которых первый в карьере "Золотой Дюк" в категории "Лучшая актерская работа".

Как мы видим, Ирма Витовская не боится экспериментировать с ролями и всегда пробует что-то новое: комедия, драмы, ужасы и т. д. Ее персонажи яркие и особенные – они очень запоминаются зрителям. Так что с нетерпением ждем нового проекта с участием нашей звезды.