Ірмі Вітовській – 47: як змінювалася акторка від Лесі та Роми до Мої думки тихі

30 грудня українська акторка святкує день народження. У цей день пропонуємо згадати найкращі ролі зірки, а також як вона змінювалась упродовж років своєї кінокар'єри

30 грудня Ірма Вітовська відзначає 47-річчя. / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/vitovskavantsa

Ірма Вітовська розпочала акторську кар'єру ще у 1998 році, виступаючи у Київському академічному Молодому театрі. Згодом вона стала з'являтись у різних ТБ-шоу, проєктах, фільмах тощо. Знаменитість особливо добре знають з "Лесі+Роми", а також "Мої думки тихі". Однак це далеко не всі проєкти за участю Ірми Вітовської.

Зазначимо, що Ірма є неодноразовою володаркою театральних та телевізійних нагород. А у 2016 році вона отримала звання Заслуженої артистки України.

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Із нагоди дня народження Ірми Вітовської "Сьогодні" підготували підбірку топ-яскравих ролей іменниниці, а також проаналізували як вона змінювалась упродовж цих років.

Нескорений

Ірма Вітовська в ролі "Нусі". / Фото: Скріншот з YouTube

Фільм 2000-х розповідає про життєвий шлях та діяльність головного командира УПА генерала Романа Шухевича. Ірма зіграла другорядну роль Дар'ю Гусяк, відому під псевдонімом "Нуся". Вона була особистою зв'язковою Шухевича. Це був саме початок Ірми у кіноіндустрії.

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Леся+Рома

Ірма Вітовська в ролі Лесі. / Фото: Скріншот з YouTube

Напевно, цей комедійний телесеріал знають чимало українців. Головні ролі зіграли у проєкті Ірма Вітовська та Дмитро Лалєнков. Персонажі Леся і Рома легко обігрують з гумором та самоіронією ревнощі, непорозуміння, сімейні радощі, проблеми батьків та дітей та інше. Загалом сюжет дуже нагадує життя реальної родини. Ба більше, у головних героїв є взаємозв'язок із глядачами. Тут ми побачили Ірму у кумедному образі.

Казка старого мельника

Ірма Вітовська в ролі Параски. / Фото: Скріншот з YouTube

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Фільм розповідає про військового Адама, який повернувшись з битви застає рідне місто у полоні злих чар. У кінокартині Ірма з'явилась у образі Параски Забрьохи. А її кіношним чоловіком Іваном став Остап Ступка.

Зазначимо, що за роль у цій стрічці Ірма була номінована на "Золоту дзиґу" в категорії "Найкраща акторка другого плану".

Таємний щоденник Симона Петлюри

Ірма Вітовська в ролі Ольги Петлюри. / Фото: Скріншот з YouTube

У історичному фільмі Ірма Вітовська з'явилась у ролі дружини Симона Петлюри і матері емігрантської поетеси Лесі – Ольги Петлюри. Історія фільму розповідає про план знищення головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР, а також про останні дні його життя.

Подорожники

Ірма Вітовська в ролі Сусанни. / Фото: Скріншот з YouTube

У цьому серіалі акторка була персонажем Сусанною, яка працювала в Італії офіціанткою і, приїхавши на батьківщину, відкрила заклад на Житомирській трасі під назвою Piantaggine (з італійської мови – Подорожник). Водночас вона стала конкуренткою Ірини (її зіграла Олеся Жураківська), яка разом з чоловіком також тримає кафе-готель "Подорожник" у тому ж місці. До речі, у цьому проєкті Ірма була розкішною брюнеткою.

Брама

Ірма Вітовська в ролі баби Прісі. / Фото: Скріншот з YouTube

В українсько-американському фільмі жахів Вітовська виконала головну роль 86-літньої мешканки зони відчуження – баби Прісі, яка товаришує з русалками. З нею живуть онук Вовчик і хвороблива донька Слава, яку покинув чоловік. За сюжетом баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу, що станеться найближчим часом, і якій треба запобігти. За цю роль Ірма отримала нагороду "Золота дзиґа" у категорії "Найкраща акторка у головній ролі".

Зазначимо, що бабу Прісю Вітовська також зіграла у п'єсі "Баба Пріся. На початку та на кінці часів" і у виставі "Сталкери". За них акторка також отримала нагороди.

Мої думки тихі

Ірма Вітовська в ролі Галини Ротт. / Фото: Скріншот з YouTube

У трагікокомедії Ірма Вітовська зіграла маму головного героя Вадима – Галину Ротт. Жінка працює водійкою таксі в Ужгороді. Вона постійно дорікає синові-звукорежисерові та розпитує його про особисте життя. Галина іронічна, наполеглива та життєрадісна. Вона прагне бути успішною мамою та стильною жінкою, яка обожнює Вікторію Бекхем. За цю роль акторка отримала визнання глядачів і критиків, а також численні кінопремії, серед яких перший у кар'єрі "Золотий Дюк" у категорії "Найкраща акторська робота".

Як ми бачимо, Ірма Вітовська не боїться еспериментували з ролями і завжди пробує щось нове: комедія, драми, жахи тощо. Її персонажі яскраві та особливі – вони дуже запам'ятовуються глядачам. Тож з нетерпінням чекаємо нового проєкту за участі нашої зірки.