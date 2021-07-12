Иван Дорн эпатажно позировал с российскими звездами на красной дорожке в Каннах (фото)

Украинский певец Иван Дорн отправился на Каннский кинофестиваль презентовать фильм "Петровы в гриппе". Вместе с российскими звездами артист позировал на красной дорожке

Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Борисов, Юрий Колокольников / Фото: Getty Images, instagram.com/dorn_ivan

Певец Иван Дорн, из-за сотрудничества с которым пострадал магазин, вместе с известными российскими актерами презентует картину режиссера Кирилла Серебренникова в Каннах. Украинский артист сыграл в фильме не главную роль, однако сцена с его участием длится 18 минут непрерывно.

Исполнители главных ролей, среди которых Илья Стюарт, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Семен Серзин, Юрий Борисов и Чулпан Хаматова, позировали вместе с Иваном Дорном на красной дорожке в эффектных позах.

Реклама

Иван Дорн с российскими звездами на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

При этом автор киноленты посетить престижный кинофестиваль не смог – Кириллу Серебренникову запрещено покидать пределы России до июня 2023 года. Дело в том, что еще в 2017 году против режиссера завели уголовное дело – тогда его обвинили в мошенничестве.

Поэтому Иван Дорн и другие актеры надели фирменные значки с изображением режиссера, поддерживая его таким образом.

Реклама

Юрий Колокольников (слева) и Иван Дорн (справа) надел булавку с портретом режиссера Кирилла Серебренникова, которому запрещен выезд из России / Фото: Getty Images

Фильм "Петровы в гриппе" является экранизацией романа Алексея Сальникова. По сюжету, семья автослесаря Петрова заболевает гриппом, после чего их реальная жизнь смешивается с галлюцинациями.

Смотрите видео об итогах Одесского кинофестиваля-2020:

Реклама

Ранее мы рассказали о 10 лучших фильмов Каннского кинофестиваля за всю его историю.

Смотрите также, как Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с Каннского фестиваля.