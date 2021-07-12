Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина-Вселенная

Королева с тростью

Джоли с бывшим

Miss Ukraine Universe

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Иван Дорн эпатажно позировал с российскими звездами на красной дорожке в Каннах (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
12 июля, 20:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский певец Иван Дорн отправился на Каннский кинофестиваль презентовать фильм "Петровы в гриппе". Вместе с российскими звездами артист позировал на красной дорожке
Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Борисов, Юрий Колокольников
Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Борисов, Юрий Колокольников / Фото: Getty Images, instagram.com/dorn_ivan

Певец Иван Дорн, из-за сотрудничества с которым пострадал магазин, вместе с известными российскими актерами презентует картину режиссера Кирилла Серебренникова в Каннах. Украинский артист сыграл в фильме не главную роль, однако сцена с его участием длится 18 минут непрерывно.

Исполнители главных ролей, среди которых Илья Стюарт, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Семен Серзин, Юрий Борисов и Чулпан Хаматова, позировали вместе с Иваном Дорном на красной дорожке в эффектных позах.

Реклама

Иван Дорн с российскими звездами на Каннском кинофестивале
Иван Дорн с российскими звездами на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

При этом автор киноленты посетить престижный кинофестиваль не смог – Кириллу Серебренникову запрещено покидать пределы России до июня 2023 года. Дело в том, что еще в 2017 году против режиссера завели уголовное дело – тогда его обвинили в мошенничестве.

Поэтому Иван Дорн и другие актеры надели фирменные значки с изображением режиссера, поддерживая его таким образом.

Реклама

Юрий Колокольников (слева) и Иван Дорн (справа) надел булавку с портретом режиссера Кирилла Серебренникова, которому запрещен выезд из России
Юрий Колокольников (слева) и Иван Дорн (справа) надел булавку с портретом режиссера Кирилла Серебренникова, которому запрещен выезд из России / Фото: Getty Images

Фильм "Петровы в гриппе" является экранизацией романа Алексея Сальникова. По сюжету, семья автослесаря Петрова заболевает гриппом, после чего их реальная жизнь смешивается с галлюцинациями.

Смотрите видео об итогах Одесского кинофестиваля-2020:

Реклама

Ранее мы рассказали о 10 лучших фильмов Каннского кинофестиваля за всю его историю.

Смотрите также, как Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с Каннского фестиваля.

Читайте также:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять