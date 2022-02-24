Иван Дорн обратился к россиянам и призвал не молчать: Моя страна проснулась от взрывов

Иван Дорн записал видеообращение

Иван Дорн прокомментировал вторжение России в Украину / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Звезды продолжают в соцсетях комментировать вторжение России в Украину. Вслед за Аланом Бадоевым к россиянам обратился Иван Дорн. Певец сообщил, что находится в Украине и как многие в стране он проснулся от взрывов.

Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу.

Также артист обратился к российским артистам, чтобы они рассказывали своей аудитории о случившимся.

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Пожалуйста скажите, передайте ей, что нам никто не нужен. Что Украина – независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!

Нападение России на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины". Утром 24 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Президент Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Ранее мы рассказывали, что украинские звезды остаются в Киеве.