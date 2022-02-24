Алан Бадоев призвал россиян не писать, как им стыдно, а выходить на улицы

Алан Бадоев в Instagram обратился к россиянам, которые пишут ему

/ Фото: Instagram

Никто не может молчать. Пока российские звезды извиняются перед украинцами и рассказывают, что не должно быть войны, Алан Бадоев призывает к действиям.

Москва, хватит мне писать, как вам стыдно за вашу власть! Идите на улицы!! Потому что прямо сейчас мою страну убивает ваша страна! Прошу распространять, не молчать и действовать!

Скриншот: Instagram

Также он призвал никого не молчать о происходящем.

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Скриншот: Instagram

Напомним, ночью в Украине начали фиксировать взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в нашей стране. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение.

Ранее мы рассказывали, что в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации.