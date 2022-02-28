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Jah Khalib сейчас в Киеве: "Украинцы, я теперь не просто люблю вас, а восхищаюсь"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 февраля, 11:40
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Известный рэпер сейчас находится в Киеве и, как и многие, вынужден быть в укрытии из-за вторжения Путина в Украину
Jah Khalib в инстаграм признался в любви украинцам
Jah Khalib в инстаграм признался в любви украинцам / Фото: instagram.com/jahkhalib

Jah Khalib (Джа Калиб) — казахстанский русскоязычный певец, битмейкер и продюсер. Но сейчас – он просто один из тех, кто из-за вторжения России в Украину оказался в под ударом.

В интервью Рамине в 2019-м году он рассказывал, что постоянно приезжал в Киев творить, называя столицу творческой Меккой, и в целом к Украине испытывает самые теплые чувства. С 2019-го года он большую часть времени живет в Киеве. Об этом можете посмотреть далее в видео.

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И будучи в Украине, артист, как и миллионы наших людей, оказался в опасности из-за вторжения Путина в нашу страну. Но как бы там ни было, Jah Khalib остается в Киеве, демонстрирует силу духа и восхищается украинцами, которые сплотились и с таким мужеством отстаивают свою землю.

скриншот из инстаграм Jah Khalib

Наша победа не за горами!

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Напомним, Андрей Данилко посоветовал копирующему Гитлера Путину застрелиться.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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