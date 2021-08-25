Как выглядит сын Анны Кошмал – редкое фото

На страничке в Instagram популярной украинской актрисы Анны Кошмал редко можно увидеть семейные фото

Анна Кошмал поделилась редким фото сына / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса предпочитает не афишировать свою личную жизнь. О своем супруге Анна ничего не рассказывает, фото сына Михаила если и публикует, то обычно не показывает его лица. Но на этот раз звезда украинских сериалов решила сделать исключение.

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В InstaStories певица поделилась забавным фото своего сына. На опубликованном кадром мальчик сидит в кафе и корчит рожицы.

Анна Кошмал показала сына Михаила / Фото: instagram.com/smorkovkina/

О личной жизни Анны Кошмал почти нет информации. Актриса вышла замуж в 2018 году. Личность супруга знаменитость держит в тайне. Известно, что избранник актрисы не имеет отношения к кино и занимается предпринимательством. Анну часто поклонники спрашивают о ее избраннике, но, по словам актрисы, оставаться инкогнито – это его желание.