Как сейчас выглядит сын Фриске – Шепелев впервые показал лицо Платона (фото)

Сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону сейчас восемь лет. Шесть лет мальчик растет без мамы. Все это время Дмитрий Шепелев старался уберечь сына от пристального внимания общественности

Дмитрий Шепелев впервые показал, как выглядит Платон / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев раньше редко публиковал совместные фото с их сыном Жанны Фриске – Платоном. Если же мальчик появлялся в соцсетях отца, только со спины. Но теперь телеведущий не собирается прятать сына. Об этом он рассказал в Instagram и впервые показал лицо 8-летнего Платона.

По словам Дмитрий, не показывал сына, чтобы защитить от пристального внимания общественности.

Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним, – подписал снимки с сыном Дмитрий Шепелев.

Как сейчас выглядит сын Жанны Фриске – Платон / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с Платоном / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев впервые показал, как сейчас выглядит Платон / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

В комментариях уже успели оценить новую публикацию и отметили, что Платон очень похож на Дмитрия Шепелева.

"Какой симпатичный парень растет, весь в папу"

"Хорошенький. Вы похожи"

"Красивый мальчик и очень похож на вас"

Напомним, Дмитрий Шепелев и родные Жанны Фриске продолжают выяснять отношения. Родственники сначала обвиняли друг друга в воровстве денег со счета фонда, который помогал Жанне, а после стали бороться за долю Платона в квартире Фриске. Недавно Владимир и Ольга Фриске судились с Дмитрием Шепелевым из-за квартиры их покойной дочери. Отец и мать покойной певицы требовали запретить ее гражданскому мужу совершать сделки с долей их внука Платона – ведущий хочет продать треть квартиры, которая принадлежит ребенку. Суд встал на сторону Дмитрия.

Владимир также жалуется, что Шепелев не дает им видеться с внуком Платоном. Журналистам Фриске рассказал, что Шепелев строг в воспитании cына и запрещает ему пользоваться соцсетями. По мнению отца певицы, телеведущий боится, что если Платон начнет общаться с дедушкой и бабушкой, он тут же сбежит к ним.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о планах завести еще одного ребенка.