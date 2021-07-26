Как сейчас выглядит сын Фриске – Шепелев впервые показал лицо Платона (фото)

Телеведущий Дмитрий Шепелев раньше редко публиковал совместные фото с их сыном Жанны Фриске – Платоном. Если же мальчик появлялся в соцсетях отца, только со спины. Но теперь телеведущий не собирается прятать сына. Об этом он рассказал в Instagram и впервые показал лицо 8-летнего Платона.
По словам Дмитрий, не показывал сына, чтобы защитить от пристального внимания общественности.
Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним, – подписал снимки с сыном Дмитрий Шепелев.
В комментариях уже успели оценить новую публикацию и отметили, что Платон очень похож на Дмитрия Шепелева.
- "Какой симпатичный парень растет, весь в папу"
- "Хорошенький. Вы похожи"
- "Красивый мальчик и очень похож на вас"
Напомним, Дмитрий Шепелев и родные Жанны Фриске продолжают выяснять отношения. Родственники сначала обвиняли друг друга в воровстве денег со счета фонда, который помогал Жанне, а после стали бороться за долю Платона в квартире Фриске. Недавно Владимир и Ольга Фриске судились с Дмитрием Шепелевым из-за квартиры их покойной дочери. Отец и мать покойной певицы требовали запретить ее гражданскому мужу совершать сделки с долей их внука Платона – ведущий хочет продать треть квартиры, которая принадлежит ребенку. Суд встал на сторону Дмитрия.
Владимир также жалуется, что Шепелев не дает им видеться с внуком Платоном. Журналистам Фриске рассказал, что Шепелев строг в воспитании cына и запрещает ему пользоваться соцсетями. По мнению отца певицы, телеведущий боится, что если Платон начнет общаться с дедушкой и бабушкой, он тут же сбежит к ним.
Ранее Дмитрий Шепелев рассказал о планах завести еще одного ребенка.