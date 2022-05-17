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Kalush Orchestra в шоке от балов украинского жюри на Евровидении-2022: неудобно перед Польшей

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 мая, 13:17
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Победители песенного конкурса Kalush Orchestra уже вернулись домой и выступили на пресс-конференции. В частности, фронтмен коллектива Олег Псюк высказался о баллах жюри от Украины Польше
Kalush Orchestra прокомментировали оценки от украинского жюри поляку Ochman
Kalush Orchestra прокомментировали оценки от украинского жюри поляку Ochman / Фото: Коллаж: Сегодня

14 мая украинская группа Kalush Orchestra с рекордным 631 баллом победила на "Евровидении-2022" в Турине. Вчера ребята вернулись на Родину. А уже сегодня они ответили на самые горячие вопросы журналистов во время пресс-конференции во Львове.

О балах украинского жюри Польше

На вопрос нашего корреспондента о том, почему наши судьи дали участнику из Польши 0 баллов, Олег Псюк ответил, что он сам удивился этой новости. По словам рэпера, ему неловко перед поляками из-за оценок украинского жюри.

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На самом деле, очень странная ситуация получилась. Мне самому неудобно перед Польшей. Мне лично очень нравится песня Ochman и она даже есть в моих ТОП-5 (песен "Евровидение-2022", – Ред.). Поэтому это было странно, но я не знаю всех деталей. Надеемся, что наши друзья поляки не будут держать обиды ни на кого, – поделился артист.

О переносе "Евровидения-2023" в Польшу

Сразу же после победы на конкурсе многие стали считать и предлагать перенести "Евровидение-2023" в Польшу, а не проводить его в Украине, учитывая все обстоятельства, которые сложились после 24 февраля.

Солист Kalush Orchestra благодарен Польше и другим странам, которые высказались о готовности организовать у себя вокальное соревнование. Но артист стремится все-таки провести его на Родине.

Kalush Orchestra рассказали о проведении "Евровидения-2023"
Kalush Orchestra рассказали о проведении "Евровидения-2023" / Фото: "Сегодня"

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Многие страны выразили месседж о том, что они могут принять "Евровидение", если вдруг у нас не получится. Я считаю, что это хороший жест. Но мы надеемся, что в следующем году все же Украина проведет конкурс в целостной, построенной и счастливой стране, – объяснил Псюк.

В то же время медиаэксперт Николай Чернотицкий отметил, фактор безопасности важен и решение о проведении конкурса окончательно будет приниматься совместно с Европейским вещательным союзом. Как отметил эксперт, это будут сложные переговоры.

Мы делаем все возможное и я надеюсь, что государство нас также поддержит в том, чтобы "Евровидение" прошло здесь. И я надеюсь, "Евровидение" пройдет в мирной Украине, – добавил Чернотицкий.

Статуэтка "Евровидение-2022"
Статуэтка "Евровидение-2022" / Фото: "Сегодня"

Более того, он напомнил, что когда в 2017 году конкурс проходил в Киеве – был довольно большой дискурс.

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Тогда Украина закладывала так называемую финансовую гарантию – 15 млн евро на случай того, если что-то пойдет не так. За эти деньги проводила бы другая страна. Поэтому этот вопрос более комплексный, чем просто желания и возможности, – добавил эксперт.

О популярности розовых панамок

Личная фишка Олега Псюка теперь стала популярной по всему миру. На вопрос нашего корреспондента о том, сколько таких головных уборов в гардеробе, рэпер ответил:

Именно такие панамки, которые сейчас на мне, у меня их несколько. Сейчас эта коллекция не выпускается, и их не так просто найти. А панамки с нашим логом можно найти у нас в Instagram.

Напомним, Kalush Orchestra называли своих фаворитов на Евровидении-2022. Кто из соперников понравился группе – узнайте в нашем материале.

Если вы пропустили песенный конкурс и то, как Украина одержала победу на нем – предлагаем посмотреть нашу текстовую онлайн-трансляцию "Евровидение-2022".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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