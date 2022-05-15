Kalush Orchestra назвали своих фаворитов на Евровидении-2022: кто из соперников понравился группе (видео)

Украина победила в "Евровидении-2022"! Традиционно, после завершения конкурса, прошла пресс-конференция с победителями

Kalush Orchestra назвали своих фаворитов на "Евровидении-2022" / Фото: Getty Images

Во время пресс-конференции иностранные журналисты попросили Kalush Orchestra рассказать больше не только об "Азовстали", но и назвать своих фаворитов в этом году на "Евровидении".

Лидер группы Олег Псюк признался, что у коллектива есть сразу четыре фаворита:

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Италия – Mahmood & BLANCO – Brividi

Великобритания – Сэм Райдер – Space Man

Польша – Ochman – River

Молдова – Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Предлагаем еще раз прослушать песни этих участников – возможно, какую-то из них вы добавите к себе в плейлист. Также предлагаем познакомиться с ними поближе и узнать несколько интересных фактов про этих музыкантов.

Италия

Махмуд и Бланко – два самых популярных молодых артиста Италии. Махмуд прославился благодаря шоу The X Factor Italia. После этого миланский музыкант выпустил несколько синглов, а также – два полноформатных альбома.

На сегодняшний день самым большим хитом артиста стал трек Soldi, который занял второе место на "Евровидении" в 2019 году и стал самой популярной песней "Евровидения" за все время на Spotify (рекорд держался до января 2021 года, когда его превзошла Arcade Дункана Лоуренса).

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Бланко – итальянский певец и рэпер. Он впервые стал широко известен в 2021 году благодаря песням La canzone nostra и Mi fai impazzire, которые набрали высокую популярность и достигли высших позиций в чартах Италии.

Великобритания

Сэм — певец и автор песен из Эссекса, популярность которого взлетела до небес, во многом благодаря социальным сетям. Когда в марте 2020 года мир оказался на карантине, Сэм загрузил первое из своих теперь уже известных кавер-видео, которое оценили такие известные музыканты, как Джастин Бибер, Sia и Алиша Киз.

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Польша

Ochman прославился после победы в польском "Голосе".

Родившийся в штате Массачусетс, США, Кристиан Охман жил в Польше с подросткового возраста. После победы на "Голосе" певец выпустил свой дебютный сингл "Światłocienie". Песня начала становиться популярной, только за первую неделю набрав более 300 000 прослушиваний на Spotify.

Молдова

Дебют Zdob și Zdub на "Евровидении" также стал самым первым выступлением Молдовы на конкурсе – это было в 2005 году. Также группа представляла Молдову на конкурсе в 2011 году.

В Турине к группе присоединятся братья Адваховы: два музыканта, которые настолько популярны в Молдове, что у них даже есть собственный фольклорный оркестр, который часто выступает на аншлаговых мероприятиях по всей стране.

Ранее мы сообщали, как украинские знаменитости отреагировали на победу Украины в "Евровидении-2022".