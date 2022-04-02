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Kalush Orchestra вживую выступят на Евровидении-2022: реакции Европы на представителей Украины

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 апреля, 14:46
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В этом году "Евровидение" состоится в итальянском Турине. Дата проведения финала песенного конкурса – 14 мая
Kalush Orchestra едут в промотур по Европе
Kalush Orchestra едут в промотур по Европе / Фото: Instagram

Из-за войны в Украине организаторы "Евровидения" освободили Kalush Orchestra от необходимости записи резервного выступления. А в прямом эфире предлагали показать запись выступления коллектива с нацотбора на "Евровидение". Однако группа приняла решение выступать вживую на музыкальном конкурсе. Kalush Orchestra с сегодняшнего дня начинает подготовку к конкурсу.

Также группа примут участие в промоконцертах в преддверии "Евровидения-2022". На всех мероприятиях группа планирует собирать средства для помощи Украине. В промотур исполнители планируют поехать уже в это воскресенье

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Хотим показать украинскую музыку мировому сообществу, наш дух, что нас не сломать. В такое сложное время нам очень нужна поддержка

В Сети группу активно поддерживают. Западные блогеры снимают реакцию на песню представителей Украины. В комментариях под выступлением на официальном YouTube-канале "Евровидения" иностранцы уже успели оценит трек Kalush Orchestra.

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  • Они бесспорные фавориты. Я не знаю, что будет в голосовании жюри, но они точно будут первыми в народном голосовании. Украина вперед!!
  • Мы с Украиной. Много любви из Германии
  • Слава Украине!
  • Мне действительно нравится песня и не из-за жалости, это действительно замечательно произведение искусства.
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

Напомним, сейчас Kalush Orchestra занимает лидирующую позицию в прогнозе букмекеров.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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