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Кэтрин Винник из Викингов поддержала Украину: красноречивое фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 января, 15:35
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Известная актриса украинского происхождения в прошлом году побывала в Украине
Кэтрин Винник поддержала Украину
Кэтрин Винник поддержала Украину / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Канадка Кэтрин Винник, которая минувшим летом посетила украинский Пласт, опубликовала в Instagram-профиле снимок, сделанный во время ее последнего визита в Киев.

На фотографии 44-летная актриса запечатлена на фоне монумента "Родина-мать", расположенного на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

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Я за родину, Украину, – подписала кадр Кэтрин Винник.

Кэтрин Винник прошлым летом посетила Киев
Кэтрин Винник прошлым летом посетила Киев / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Отметим, что пост Винник появился во время угрозы полномасштабного вторжения России. В последнее время многие зарубежные лидеры и политики постят в соцсетях фото с тэгом #StandWithUkraine

Кто такая Кэтрин Винник

Как сообщалось выше, Кэтрин – канадская актриса украинского происхождения. Она известна зрителю по сериалу "Викинги", в котором сыграла роль Лагерты.

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У Кэтрин украинские корни – ее предки родом из Западной Украины. Родители актрисы родились в Германии, откуда эмигрировали в Канаду.

Кэтрин Винник состояла в скаутской организации "Пласт"
Кэтрин Винник состояла в скаутской организации "Пласт" / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Винник до восьми лет разговаривала на украинском. Она состояла в "Пласте" (организация скаутов) и посещала украинскую школу в Торонто.

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В фильмографии украинки такие известные картины, как "Темная башня", "Заступник" и "Фальшивомонетчик".

Ранее мы писали, что Кэтрин Винник прилетела в Украину в День Независимости.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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