Кетрін Винник з Вікінгів підтримала Україну: красномовне фото

Відома акторка українського походження минулого року побувала в Україні

Кетрін Винник підтримала Україну / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Канадка Кетрін Винник, яка минулого літа відвідала український Пласт, опублікувала в Instagram-профілі знімок, зроблений під час її останнього візиту до Києва.

На фотографії 44-річна акторка позує на тлі монументу "Батьківщина-мати", розташованого на території Музею історії України у Другій світовій війні.

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Я за батьківщину, Україну, – підписала кадр Кетрін Винник.

Кетрін Винник минулого літа відвідала Київ / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Зазначимо, що пост Винник з'явився під час загрози повномасштабного вторгнення Росії. Останнім часом багато закордонних лідерів та політиків постять у соцмережах світлини із тегом #StandWithUkraine

Хто така Кетрін Винник

Як повідомлялося вище, Кетрін – канадська актриса українського походження. Вона відома глядачеві за серіалом "Вікінги", у якому зіграла роль Лагерти.

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У Кетрін українське коріння – її предки родом із Західної України. Батьки акторки народилися в Німеччині, звідки емігрували до Канади.

Кетрін Винник полягала у скаутській організації "Пласт" / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Винник до восьми років розмовляла українською. Вона належала до "Пласту" (організація скаутів) та відвідувала українську школу в Торонто.

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У фільмографії українки такі відомі картини, як "Темна вежа", "Заступник" та "Фальшивомонетник".

Раніше ми писали, що Кетрін Винник прилетіла до України у День Незалежності.