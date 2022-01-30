Кетрін Винник з Вікінгів підтримала Україну: красномовне фото

Канадка Кетрін Винник, яка минулого літа відвідала український Пласт, опублікувала в Instagram-профілі знімок, зроблений під час її останнього візиту до Києва.
На фотографії 44-річна акторка позує на тлі монументу "Батьківщина-мати", розташованого на території Музею історії України у Другій світовій війні.
Я за батьківщину, Україну, – підписала кадр Кетрін Винник.
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Зазначимо, що пост Винник з'явився під час загрози повномасштабного вторгнення Росії. Останнім часом багато закордонних лідерів та політиків постять у соцмережах світлини із тегом #StandWithUkraine
Хто така Кетрін Винник
Як повідомлялося вище, Кетрін – канадська актриса українського походження. Вона відома глядачеві за серіалом "Вікінги", у якому зіграла роль Лагерти.
У Кетрін українське коріння – її предки родом із Західної України. Батьки акторки народилися в Німеччині, звідки емігрували до Канади.
Винник до восьми років розмовляла українською. Вона належала до "Пласту" (організація скаутів) та відвідувала українську школу в Торонто.
У фільмографії українки такі відомі картини, як "Темна вежа", "Заступник" та "Фальшивомонетник".
Раніше ми писали, що Кетрін Винник прилетіла до України у День Незалежності.